Сергей Безруков: как скрывающий свои тайны актер стал отцом в тени славы

Обладатель премии «Золотой орел», звезда сериалов «Бригада», «Участок» и «Есенин» с узнаваемым голосом — Сергей Безруков. За глянцевым фасадом славы скрывалась долгая и мучительная дорога актера к простому человеческому счастью.

Карьера Сергея Безрукова

Судьба Безрукова была предрешена с рождения. Сын мхатовского актера Виталия Безрукова с детства дышал воздухом театра. Он не просто посещал спектакли, а жил за закулисьем.

Сергей закончил школу на отлично, учился в музыкалке по классу гитары, прошел курсы художника-оформителя. Но свой талант ему пришлось доказать. Олег Табаков заметил способного юношу и дал ему шанс пройти на конкурс в Школу-студию МХАТ.

Безруков подал документы во все театральные вузы столицы и с блеском везде прошел. «Табакерка», политические пародии и оглушительный успех «Бригады» — карьера «Безрукова» развивалась стремительно.

Роли Саши Белого могла навсегда заточить его в образ бандита, но актер ломал стереотипы. Он создал свой театр, возглавил Губернский, собрал рок-группу. Добился всего, кроме самого главного.