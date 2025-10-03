Сергей Безруков: как скрывающий свои тайны актер стал отцом в тени славы
Обладатель премии «Золотой орел», звезда сериалов «Бригада», «Участок» и «Есенин» с узнаваемым голосом — Сергей Безруков. За глянцевым фасадом славы скрывалась долгая и мучительная дорога актера к простому человеческому счастью.
Карьера Сергея Безрукова
Судьба Безрукова была предрешена с рождения. Сын мхатовского актера Виталия Безрукова с детства дышал воздухом театра. Он не просто посещал спектакли, а жил за закулисьем.
Сергей закончил школу на отлично, учился в музыкалке по классу гитары, прошел курсы художника-оформителя. Но свой талант ему пришлось доказать. Олег Табаков заметил способного юношу и дал ему шанс пройти на конкурс в Школу-студию МХАТ.
Безруков подал документы во все театральные вузы столицы и с блеском везде прошел. «Табакерка», политические пародии и оглушительный успех «Бригады» — карьера «Безрукова» развивалась стремительно.
Роли Саши Белого могла навсегда заточить его в образ бандита, но актер ломал стереотипы. Он создал свой театр, возглавил Губернский, собрал рок-группу. Добился всего, кроме самого главного.
Романы Сергея Безрукова
Безруков и Ирина Ливанова составляли прекрасный дуэт, но позже оказалось, что под одной крышей столкнулись два разных мира. Ревность со стороны возлюбленной разрушала отношения изнутри.
Самым тяжелым ударом стало отсутствие детей, который Сергей отчаянно хотел. Безруков находил радость в общении с сыном Ирины Андреем, но 2015-м тот трагически погиб. Брак распался после 15 лет совместной жизни.
Секретная история
В 2006 году на съемках «Есенина» Безрукова привлекла скромная актриса массовки Ксения Смирнова. Между ними вспыхнули чувства. В 2008-м женщина родила от Сергея дочь Александру, еще через три года — сына Ивана. Все это тщательно скрывали от общественности, так как актер был женат.
Смирнова жила вдали от посторонних глаз. Сегодня она обосновалась в Британии. Безруков редко упоминал о старших детях, но всегда нес за них ответственность и обеспечивал.
Как Безруков обрел счастье
На съемках «Млечного пути» Безруков встретил Анну Матисон, рядом с которой обрел спокойствие. В марте 2016-го пара расписалась. Осенью того же года родилась дочь Маша, в ноябре 2018-го — сын Степан. Летом 2021 года на свет появился Василий.
Сегодня Безруков с упоением рассказывает о шалостях наследников, их первых словах и совместных играх. Он нашел свой настоящий дом — ту тихую гавань, где любят просто так.