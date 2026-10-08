ТАСС: с Анатолием Кашпировским простятся 8 октября в Москве

В четверг, 8 октября, Москва простится с Анатолием Кашпировским. Планируется, что на Троекуровском кладбище пройдет траурная церемония, место захоронения экстрасенса близкие не раскрыли. Похороны проведут в закрытом режиме по желанию семьи, сообщил ТАСС .

Открытое прощание с целителем и гипнотизером начнется в 12:00 в Большом ритуальном зале кладбища.

«Собираются приехать его поклонники не только со всей страны, но и из Казахстана, Германии, Киргизии», — рассказал директор Кашпировского Сергей Рудых kp.ru.

Он уточнил, что причиной закрытого характера захоронения стало волеизъявление самого Кашпировского.

Один из самых знаменитых врачей-психотерапевтов СССР прославился в конце 1980-х годов благодаря телевизионным «сеансам здоровья». Он скончался 3 октября 2026 года в Боткинской больнице на 87-м году жизни. По одной из версий, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

О жизни и карьере Анатолия Кашпировского читайте в нашей статье.