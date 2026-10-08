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    Москва простится с Анатолием Кашпировским

    ТАСС: с Анатолием Кашпировским простятся 8 октября в Москве

    Фото: РИА «Новости»

    В четверг, 8 октября, Москва простится с Анатолием Кашпировским. Планируется, что на Троекуровском кладбище пройдет траурная церемония, место захоронения экстрасенса близкие не раскрыли. Похороны проведут в закрытом режиме по желанию семьи, сообщил ТАСС.

    Открытое прощание с целителем и гипнотизером начнется в 12:00 в Большом ритуальном зале кладбища.

    «Собираются приехать его поклонники не только со всей страны, но и из Казахстана, Германии, Киргизии», — рассказал директор Кашпировского Сергей Рудых kp.ru.

    Он уточнил, что причиной закрытого характера захоронения стало волеизъявление самого Кашпировского.

    Один из самых знаменитых врачей-психотерапевтов СССР прославился в конце 1980-х годов благодаря телевизионным «сеансам здоровья». Он скончался 3 октября 2026 года в Боткинской больнице на 87-м году жизни. По одной из версий, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

    О жизни и карьере Анатолия Кашпировского читайте в нашей статье.

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