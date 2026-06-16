Глобальное потепление дошло до Центральной России. Превратится ли Москва в тропики

Климат в Москве и Подмосковье изменился, участились тропические ливни и ветра. Означает ли это, что скоро столичный регион превратится во второй Рио, выяснил 360.ru.

Ливень в Москве и области Первая половина июня выдалась непростой. После +30-градусной жары на Москву и Подмосковье 13 июня обрушились ливень и град. В отдельных районах выпала половина месячной нормы осадков. Несколько машин на Карамышевской набережной ушли под воду, отдельные участки Ленинградского и Кутузовского проспектов подтопило.

Фото: РИА «Новости»

Гидрометцентр 15 июня вновь объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. В столице опять ожидаются ливни с градом и порывистым ветром. Тропический климат Потепление действительно идет, но о превращении Москвы в тропики говорить рано, сообщил Елене Кононовой в эфире 360.ru заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

До тропиков нам еще далеко, хотя в летний период иногда мы вполне можем быть на сопоставимом уровне. У нас еще длинная-длинная зима все-таки, есть осень, которые пока никуда не деваются, хотя теплеют очень быстро. Дмитрий Киктев Заместитель директора Гидрометцентра

Из-за глобального потепления ускоряется гидрологический цикл. Киктев объяснил, что быстрее происходит испарение влаги и активнее образуются облака, а вслед за ними и осадки. «Некоторая связь с развитием летних конвективных явлений, которые проявляются в ливневых осадках, в шквалистых ветрах, она существует. В тропиках такой зимы все-таки нет. И снег там не залегает надолго. <…>. Но летом мы вполне можем состязаться иногда», — сказал собеседник 360.ru. Последствия глобального потепления В целом потепление, по словам специалиста, действительно идет. Его скорость составила примерно 0,3 градуса за 10 лет. Эти изменения влияют на многие стороны жизни, на биоту, ареалы распространения растений, животных, насекомых и болезней.

Фото: РИА «Новости»

«Но на территории страны это потепление происходит неравномерно. Быстрее всего теплеет в северных регионах, то есть вдоль арктического побережья, в Арктике. Там самые большие скорости потепления, они составляют 0,6-1 градус и даже чуть больше за 10 лет», — сообщил Киктев. Этот процесс развивается по-разному в зависимости от времени года. Так, за последние полвека лето в Москве теплело со скоростью 0,5 градуса за 10 лет, на Южном Урале — всего 0,2 градуса. Собеседник 360.ru предупредил также, что каждый последующий год необязательно будет теплее предыдущего. Хотя общий тренд в сторону потепления сохранится.