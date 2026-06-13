Мегаливень. Почти половина месячной нормы осадков обрушилось на Москву за пару часов

До 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы

Мощнейший шторм принес в отдельные районы Москвы около половины всей месячной нормы осадков всего за несколько часов. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства российской столицы.

Основной удар стихии пришелся на пять административных округов: Северо-Западный, Восточный, Северный, Северо-Восточный, а также Зеленоград. В этих частях мегаполиса до сих пор идут сверхинтенсивные дожди, которые стремительно заливают улицы.

Ливневая система столицы с нагрузкой справляется. Мощные потоки воды уходят в подземные коллекторы естественным путем. Ситуацию на местах контролируют бригады специалистов «Мосводостока».

Чтобы ускорить дренаж, сотрудники ведомства вручную открывают водоприемные решетки на дорогах и очищают их от намытого мусора. На самых проблемных улицах, где образовались глубокие лужи, дорожные службы развернули специальную откачивающую технику.

Дождь с градом обрушились на Москву и Подмосковье в субботу, 13 июня. Экстренное предупреждение из-за непогоды выпустило МЧС.