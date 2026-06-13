Шквал, молнии, потоки воды. Мощный ливень обрушился на Москву, его последствия сняли на видео

На столичный регион обрушился мощный ливень с градом и шквалистым ветром. Видеозаписи разгула стихии прислали в редакцию 360.ru очевидцы.

О неблагоприятных погодных явлениях уже предупредило столичных жителей МЧС. По данным этого ведомства, аналогичная ситуация будет сохраняться в нескольких районах всего региона до утра воскресенья, 14 июня. В Москве и в Московской области в ближайшие часы продолжатся сильные ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Городские власти перевели коммунальные предприятия на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды. На улицах города развернули дежурство 300 аварийных бригад.

Привлекли около 290 единиц специальной техники «Мосводостока».

Специалисты непрерывно мониторят дороги и вручную открывают решетки водостоков, чтобы ускорить уход воды с проезжей части.

Департамент транспорта Москвы обратился к автовладельцам с просьбой соблюдать максимальную осторожность. В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость, избегать резкого торможения, не отвлекаться на гаджеты и держать дистанцию. Также горожан попросили не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и рекламных щитов. На выездах из мегаполиса стихия спровоцировала пробки. «В сторону области от метро Щелковское движения нет. Мы уже тут 40 минут стоим», — рассказала 360.ru очевидица событий. Сильные подтопления зафиксировали на отдельных участках Ленинградского и Кутузовского проспектов, где глубина луж достигла критических отметок. Из-за непрекращающейся грозы замерло движение на Ярославском шоссе.

На Карамышевской набережной несколько легковых автомобилей ушли под воду, на улице Юлиана Семенова потоки дождевой воды залили подземный паркинг, сообщил телеграм-канал «Москва с огоньком». По версии прессы, со сложностями столкнулись и пассажиры общественного транспорта. На пересечении 15-й Парковой и Нижней Первомайской улиц вода затопила трамваи и автобусы. На улице Сосенский стан несколько пассажирских автобусов не смогли подъехать к остановкам. В эпицентре катаклизма нашелся неожиданный герой. Очевидцы сняли на видео мужчину на сапборде, который курсировал между автомобилями и помогал водителям выбраться на сушу.

Удар стихии привел к подтоплению коммерческой и жилой недвижимости в разных районах города. В Кузьминках вода хлынула внутрь помещений торгового комплекса «Высота». Свидетели происшествия рассказали, что из-за сильного протекания с потолка молла обрушились элементы кабельной проводки. Пострадали и новые жилые микрорайоны. В жилом комплексе «Москвичка» вода залила первый этаж, а в ЖК «Спутник» бурные потоки хлынули внутрь подъездов. Кроме того, подтопило подземный переход на проспекте Маршала Жукова, вода поднялась и на Фрунзенской набережной.

О том, что Москву на выходные накроет гроза, ранее предупреждала синоптик Позднякова. Специалист считает, что в воскресенье в российской столице немного похолодает.