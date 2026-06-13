Шквал, молнии, потоки воды. Мощный ливень обрушился на Москву, его последствия сняли на видео
Последствия сильного ливня в Москве попали на видео
На столичный регион обрушился мощный ливень с градом и шквалистым ветром. Видеозаписи разгула стихии прислали в редакцию 360.ru очевидцы.
О неблагоприятных погодных явлениях уже предупредило столичных жителей МЧС. По данным этого ведомства, аналогичная ситуация будет сохраняться в нескольких районах всего региона до утра воскресенья, 14 июня.
В Москве и в Московской области в ближайшие часы продолжатся сильные ливни, грозы и град. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Городские власти перевели коммунальные предприятия на усиленный режим работы для ликвидации последствий непогоды.
- На улицах города развернули дежурство 300 аварийных бригад.
- Привлекли около 290 единиц специальной техники «Мосводостока».
- Специалисты непрерывно мониторят дороги и вручную открывают решетки водостоков, чтобы ускорить уход воды с проезжей части.
Департамент транспорта Москвы обратился к автовладельцам с просьбой соблюдать максимальную осторожность. В ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость, избегать резкого торможения, не отвлекаться на гаджеты и держать дистанцию.
Также горожан попросили не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и рекламных щитов.
На выездах из мегаполиса стихия спровоцировала пробки.
«В сторону области от метро Щелковское движения нет. Мы уже тут 40 минут стоим», — рассказала 360.ru очевидица событий.
Сильные подтопления зафиксировали на отдельных участках Ленинградского и Кутузовского проспектов, где глубина луж достигла критических отметок. Из-за непрекращающейся грозы замерло движение на Ярославском шоссе.
На Карамышевской набережной несколько легковых автомобилей ушли под воду, на улице Юлиана Семенова потоки дождевой воды залили подземный паркинг, сообщил телеграм-канал «Москва с огоньком».
По версии прессы, со сложностями столкнулись и пассажиры общественного транспорта. На пересечении 15-й Парковой и Нижней Первомайской улиц вода затопила трамваи и автобусы. На улице Сосенский стан несколько пассажирских автобусов не смогли подъехать к остановкам.
В эпицентре катаклизма нашелся неожиданный герой. Очевидцы сняли на видео мужчину на сапборде, который курсировал между автомобилями и помогал водителям выбраться на сушу.
Удар стихии привел к подтоплению коммерческой и жилой недвижимости в разных районах города. В Кузьминках вода хлынула внутрь помещений торгового комплекса «Высота».
Свидетели происшествия рассказали, что из-за сильного протекания с потолка молла обрушились элементы кабельной проводки.
Пострадали и новые жилые микрорайоны. В жилом комплексе «Москвичка» вода залила первый этаж, а в ЖК «Спутник» бурные потоки хлынули внутрь подъездов.
Кроме того, подтопило подземный переход на проспекте Маршала Жукова, вода поднялась и на Фрунзенской набережной.
О том, что Москву на выходные накроет гроза, ранее предупреждала синоптик Позднякова. Специалист считает, что в воскресенье в российской столице немного похолодает.