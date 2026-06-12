Жара сдала позиции: Москву накрыл град

После жаркой недели на севере Москвы в пятницу прошел сильный ливень и град. Кадры погодного явления оказались в распоряжении 360.ru.

Температура воздуха в регионе с понедельника по пятницу доходила до 32 градусов. Синоптики предсказывали, что в конце недели в столице ожидаются осадки.

На кадрах видно, как город накрывает мощный дождевой фронт, а вместе с ним выпадает обильный град.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что столицу в пятницу накроет мощный ливень. По его словам, на город выльется до семи литров воды на метр площади.

МЧС предупредила жителей, что в такую погоду следует соблюдать меры безопасности.