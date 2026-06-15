Антарктиду среди зимы накрыла аномальная жара

С середины мая в Антарктиде стояла затяжная жара, максимальная суточная температура превышала 0 градусов. Новый рекорд побит 6 июня, когда приборы показали +15,4 градуса. Это на два градуса больше, чем предыдущий максимум в 1998 году, и на 20 градусов выше нормы.

«Эта волна жары произошла из-за чрезвычайно сильных западных ветров. Это происходит все чаще с 1980-х годов, и известно, что это связано с изменением климата. <…> Это огромная аномалия», — сказал профессор климата из Университета Гронингена Рауль Кордеро.

Последствия проявились на острове Кинг-Джордж. Обычно в это время там лежал снег высотой 20 сантиметров, а теперь ландшафт изменился с преимущественно белого на коричневый, серый и зеленый.

Ранее ученые забили тревогу из-за разрушения ледника Туэйтса. Он получил название «ледник Судного дня».