В Москве желтый уровень опасности продлили до вечера

До вечера в Москве и Подмосковье из-за вероятной грозы объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба Гидрометцентра России.

«В период до 21:00 по московскому времени в столице местами ожидается гроза с дождем, по области — также ливни с градом и усилением ветра в порывах при грозе до 15 метров в секунду», — сообщил собеседник журналистов.

Он объяснил, что желтый уровень говорит о вероятной угрозе из-за непогоды.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за всю неделю в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. Он отметил, что погода будет по-майски прохладная и дождливая. Регион окажется в тыловой части североатлантического циклона.

Ночью температура ожидается +8-13 градусов, днем не превысит +15-20. Это примерно на пять градусов холоднее климатической нормы.