До всемирного потопа осталось 40 лет? В Антарктиде разваливается «ледник Судного дня»

Фото: Terry Martin / www.globallookpress.com Эксклюзив

Спутники зафиксировали пугающие изменения в Антарктиде. Ледник Туэйтса, также известный как «ледник Судного дня», начал стремительно терять прочность. Если махина развалится на части, то уровень океана поднимется настолько, что под угрозой окажутся не только островные государства, но и крупные города. Какие российские территории находятся в зоне риска и чем обернется потоп для всего человечества, разбирался 360.ru.

Что происходит с ледником Туэйтса Ученые давно считают ледник Туэйтса в Западной Антарктиде потенциальной климатической бомбой из-за его уязвимости к изменениям в окружающей среде и барьерной функции, которую он выполняет. На днях международная группа ученых обнародовала тревожные данные: критически важный участок ледника — восточный плавучий шельф размером с Большой Лондон, который выполняет роль естественной «пробки», сдерживающей движение гигантских масс льда в океан — начал быстро разрушаться.

Из-за трещин он выглядит как разбитое лобовое стекло автомобиля. Кристиан Вильд Геофизик

Скорость движения льда на шельфе с января 2020 года по январь 2026-го выросла более чем в три раза, достигнув 2000 метров в год. Особо заметное ускорение наблюдалось в последние месяцы.

Скорость движения самих льдов, сдерживаемых шельфом, увеличилась на 33%. При этом разрушение идет сразу с нескольких точек: изменения в океанической циркуляции приводят к таянию шельфа снизу, а изменения в движении льда увеличивают нагрузку на те части, которые когда-то обеспечивали его стабильность.

Когда произойдет окончательное разрушение, предсказать сложно. Сотрудник Британской антарктической службы Роб Лартер в беседе с Yahoo сравнил это с прогнозированием землетрясения: исследователи видят нарастающее напряжение, но назвать точный момент не могут. Однако, по словам Лартера, это может произойти настолько внезапно, что ученые уже подготовили пресс-релиз, посвященный этому событию.

Интересно Ледник Туэйтса — это самый широкий ледник на Земле. Его ширина составляет около 120 километров, а площадь бассейна — 192 тысячи квадратных километров. Массив превосходит по площади Англию, Уэльс и Северную Ирландию вместе взятые. Также он крупнее американского штата Флорида. Географически «ледник Судного дня» находится на побережье моря Амундсена. Наиболее быстрая его часть расположена между 50 и 100 километрами к востоку от горы Мерфи. Глубина массива в месте соприкосновения с дном достигает 1200 метров.

Чем обернется разрушение ледника Туэйтса для мира Если барьерная функция ледника Туэйтса действительно нарушится, то теплые океанские воды начнут активно воздействовать на весь Западно-Антарктический ледниковый щит. Последствия могут быть катастрофическими. подъем уровня Мирового океана на 3,4 метра;

затопление территорий, где сегодня проживают миллионы человек;

исчезновение островных государств (например, Мальдив или Тувалу);

удар по крупнейшим городам: от Нью-Йорка и Шанхая до Лондона и Роттердама. Уже сегодня на долю Туэйтса приходится около 4% глобального повышения уровня моря. И уже через несколько десятилетий цифра может вырасти в разы.

Используя откалиброванные по спутниковым данным модели ледяного покрова, группа исследователей из Эдинбургского университета пришла к выводу, что ситуация может стать критической уже через 40 лет — к 2067 году, пишет Phys.

Согласно прогнозу, к этому периоду ледник Туэйтса может начать терять от 180 до 200 гигатонн льда ежегодно — темп, примерно сопоставимый с нынешней потерей массы всего антарктического ледяного покрова. Угроза, к которой нужно готовиться В российском научном сообществе также не отрицают угрозу. Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев в беседе с 360.ru рассказал, что слежение за ледником ведется давно, и тревога имеет под собой основания. Глобальное потепление — реальность, и Антарктида не исключение. «Происходит потепление, в том числе и в Антарктиде. Как следствие, лед подвергается таянию, что тянет за собой иные последствия. От этого факта никуда не уйдешь», — пояснил эксперт. Однако цифру в 3,5 метра подъема воды за несколько десятилетий ученый поставил под сомнение. По его словам, современные климатические модели дают более обнадеживающие оценки на этот век.

Модели говорят о том, что должно произойти изменения на уровне от 40 до 100 с небольшим сантиметров. Для сравнения: за весь прошлый век подъем воды составил 17 сантиметров. Андрей Киселев

Тем не менее, даже подъем на метр собеседник 360.ru назвал серьезной угрозой, к которой нужно готовиться. По его словам, в уязвимом положении окажутся люди, проживающие в низменных местах: например, в Нидерландах, Венеции и даже в России — а именно, в Санкт-Петербурге.

Киселев напомнил, что подъем уровня моря складывается из двух факторов. И дело не только непосредственно в таянии ледников. «Все мы помним из законов физики о температурном расширении воды. Вода нагревается, расширяется, это происходит в верхних слоями в Мировом океане, и это дает дополнительный вклад», — сказал ученый. Главный принцип, на который кандидат физико-математических наук призвал обратить внимание, — это инерционность климатической системы. Даже если человечество завтра же прекратит выбросы, океан и ледники будут «переваривать» накопленное тепло десятилетиями. Быстрых решений не существует. Киселев добавил, что у человечества в любом случае есть время, чтобы адаптироваться к предстоящим неприятностям и, насколько это возможно, смягчить последствия.

Какие российские территории в зоне риска По словам климатолога, кандидата географических наук Екатерины Пестряковой, в потенциальной зоне риска среди российских территорий находятся несколько регионов. Санкт-Петербург (город защищен дамбой, но она рассчитана на определенный уровень нагрузки);

Западная Сибирь;

Побережье Балтики (Калининградская область), где тектонические процессы сами по себе опускают сушу. «Отрыв шельфовых ледников — естественный процесс, который происходил в истории Земли не раз», — отметила Пестрякова. Собеседница 360.ru также обратила внимание на тектонические процессы: уровень моря колеблется не только из-за климата, но и потому, что одни участки суши опускаются, а другие поднимаются. Это циклический геологическая жизнь планеты.

Климатолог предупредила, что главным вызовом для человечества и, в частности, для России, станет не подъем Мирового океана, а нехватка пресной воды в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, которая повлечет за собой массовую миграцию.

Через 10-15 лет цены будут зависеть не только от нефти, но и от воды. Среднеазиатские республики, не имеющие выхода к морю, столкнутся с настоящим кризисом. А Россия обладает огромными ресурсами, и все захотят перебраться сюда. Екатерина Пестрякова

Пестрякова отметила, что ситуация уже начинает разворачиваться: нехватка пресной воды вовсю наблюдается в Афганистане. «Единственный город-миллионник в мире, который не имеет недостатка в пресной воде, находится у нас. Это Санкт-Петербург. Россия во многом оказывается в выигрышном положении», — заключила собеседница 360.ru.