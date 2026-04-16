Ученые предсказали глобальную катастрофу с питьевой водой на побережьях всего мира

Более 30% населения Земли может столкнуться с нехваткой питьевой воды из-за стремительного засоления подземных источников. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством профессора Роберта Райнеке из Университета Майнца, результаты исследования опубликовал Eurekalert .

Авторы работы проанализировали данные из 480 тысяч скважин по всему миру, что стало крупнейшим исследованием прибрежных грунтовых вод в истории. Выяснилось, что с 1990 по 2024 год в каждой пятой исследованной прибрежной зоне уровень грунтовых вод значительно изменился. В некоторых регионах падение уровня превышает 50 сантиметров в год.

Основная причина кризиса — сочетание чрезмерной выкачки пресной воды и глобального повышения уровня моря. Когда уровень грунтовых вод падает, соленая морская вода легче проникает в подземные резервуары, делая их непригодными для питья. Наиболее критическая ситуация наблюдается на побережьях США, Средиземноморья, Индии, Австралии и Южной Африки.

По прогнозам ученых, если текущие темпы потребления сохранятся, в ближайшие 50 лет дефицит воды станет глобальным. Это нанесет удар не только по водоснабжению городов, но и по производству продуктов питания и уникальным экосистемам побережий.

Исследователи призывают правительства стран приоритетно заняться мониторингом и защитой прибрежных водных ресурсов.

