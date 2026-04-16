Ученые предсказали глобальную катастрофу с питьевой водой на побережьях всего мира
Геофизики заявили о критическом снижении уровня грунтовых вод 20% прибрежных зон
Более 30% населения Земли может столкнуться с нехваткой питьевой воды из-за стремительного засоления подземных источников. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством профессора Роберта Райнеке из Университета Майнца, результаты исследования опубликовал Eurekalert.
Авторы работы проанализировали данные из 480 тысяч скважин по всему миру, что стало крупнейшим исследованием прибрежных грунтовых вод в истории. Выяснилось, что с 1990 по 2024 год в каждой пятой исследованной прибрежной зоне уровень грунтовых вод значительно изменился. В некоторых регионах падение уровня превышает 50 сантиметров в год.
Основная причина кризиса — сочетание чрезмерной выкачки пресной воды и глобального повышения уровня моря. Когда уровень грунтовых вод падает, соленая морская вода легче проникает в подземные резервуары, делая их непригодными для питья. Наиболее критическая ситуация наблюдается на побережьях США, Средиземноморья, Индии, Австралии и Южной Африки.
По прогнозам ученых, если текущие темпы потребления сохранятся, в ближайшие 50 лет дефицит воды станет глобальным. Это нанесет удар не только по водоснабжению городов, но и по производству продуктов питания и уникальным экосистемам побережий.
Исследователи призывают правительства стран приоритетно заняться мониторингом и защитой прибрежных водных ресурсов.
Ранее ученые предупредили о приближении адского климата на Земле.