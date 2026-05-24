Антарктический «Ледник Судного дня» начал разваливаться на части

Ледник Туэйтса в Антарктиде, который прозвали «Ледником Судного дня» из-за вероятных катастрофических последствий его разрушения, начал распадаться на части. Об этом сообщили ученые в журнале New Scientist .

По словам геофизика Кристиана Вильда из Инсбрукского университета, эти участки напоминают разбитое лобовое стекло.

Ученые предупредили: нарушение барьерной функции может привести к началу воздействия теплых океанских вод на Западно-Антарктический ледниковый щит.

Подобный сценарий может поднять уровень Мирового океана почти на 3,4 метра и поставить под угрозу крупные прибрежные города и малые островные государства по всему миру.

Ученый Роб Лартер из Британской антарктической службы сообщил, что распад может произойти так внезапно, что для этого события уже готов пресс-релиз.

По мнению исследователей, изменения в циркуляции воды в Мировом океане приводят к таянию шельфа снизу, а изменения в движении льда увеличивают нагрузку на те части, которые когда-то обеспечивали его стабильность.

Скорость течения на шельфе выросла более чем в три раза с января 2020 года по январь 2026 года. Исследователи подсчитали, что к 2067 году ледник Туэйтса может терять примерно 190 гигатонн льда в год — на 30% больше, чем сегодня.

Ученые называют это медленно развивающимся кризисом, который может привести к серьезным последствиям.

В январе 2026 года стартовала международная научная экспедиция по исследованию «Ледника Судного дня».