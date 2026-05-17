Климатолог Варакин предупредил о неоднозначности прогнозов по глобальному потеплению

Заместитель директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин указал на необходимость осторожно относиться к долгосрочным прогнозам о глобальном потеплении. В беседе с ИА НСН он подчеркнул, что климатические оценки формируются на основе нескольких сценариев, каждый из которых имеет свою вероятность. Для долгосрочных прогнозов эта вероятность может достигать лишь 50–60%, отметил специалист.

«В научном сообществе на этот счет нет и не может быть консенсуса, потому что существует более 20 моделей прогнозирования», — привел слова Варакина сайт RT.

Несмотря на различия в оценках, все модели сходятся в том, что изменения климата будут продолжаться. Однако возможные последствия специалисты оценивают по-разному, так как климат рассчитывается по средним данным за длительный период, а отдельные месяцы могут значительно отличаться от привычных значений.