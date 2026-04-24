Географ Соломина назвала сокращение ледников по всему миру ярким признаком глобального потепления

В программе «Время науки» на радио «Комсомольская правда» эксперты обсудили значимость изучения ледников для понимания климатических изменений. Доктор географических наук, профессор и палеоклиматолог Ольга Соломина подчеркнула, что гляциология изучает все природные льды, а ее исследования сосредоточены на изменениях ледников и их связи с климатом.

По ее словам, сокращение ледников по всему миру является одним из ярких признаков глобального потепления. Специалист объяснила, что изучение ледников важно не только для понимания климатических тенденций, но и для предотвращения возможных природных катастроф, таких как сход ледника Колка, унесшего жизни, в том числе и съемочной группы Сергея Бодрова.

«По динамике ледников в прошлом мы можем судить, насколько современная ситуация отличается от естественной», — отметила Соломина.

Она также подчеркнула, что процессы, происходящие на ледниках, могут быть опасны для жителей горных районов и туристов.