Власти Москвы подали иск к рэперу Navai для компенсации ущерба после ДТП

ЦОД Москвы потребовал взыскать с Navai более 90 тысяч рублей после ДТП

Кунцевский районный суд Москвы зарегистрировал иск Центра организации дорожного движения к рэперу Наваи Бакирову, более известному как Navai. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Происшествие случилось 5 мая на Зубовском бульваре. Бакиров на автомобиле Ferrari повредил транспортную колонку, светофор, удлинитель на колонку и два дорожных знака.

Согласно уточненному сметному расчету, сумма ущерба с учетом ремонтных работ составила 91 282 рубля. Центр организации дорожного движения потребовал взыскать с музыканта эту сумму.

По словам юриста Натальи Кубасовой, рэперу могло также грозить лишение прав. В случае штрафа до 400 тысяч его основная сумма ложится на страховую компанию по ОСАГО.

В результате ДТП Navai не пострадал, а элитный автомобиль развернуло задним бампером к бордюру.