Рэпера Navai опросили и отпустили после ДТП на Ferrari в центре Москвы

Рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), который попал в ДТП на Ferrari в центре Москвы, отпустили после опроса. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Авария произошла вечером 5 мая на Зубовском бульваре, недалеко от станции метро «Парк культуры». Черный элитный автомобиль развернуло задним бампером к бордюру, после удара сработали подушки безопасности. Произошел разлив жидкости на площади 1,5 квадратного метра, полицейские перекрыли одну полосу.

В экстренных службах 360.ru сообщили, что владелец машины не пострадал. После ДТП артист отправился в аптеку, а затем уехал на оформление в ГАИ.

Как сообщил Дептранс Москвы, рэпер грубо нарушил правила ПДД и повредил городскую инфраструктуру. Теперь на него подадут в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав.