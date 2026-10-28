Ребенок в холодильнике, мать под окнами. Что произошло в петербургской квартире

В Санкт-Петербурге расследуют убийство 58-летней женщины и ее малолетнего внука. В преступлении подозревают 40-летнего учителя математики, который состоял в отношениях с матерью мальчика. Самой женщине удалось выжить после нападения. Подозреваемого задержали в Ленинградской области. Что известно о произошедшем, поисках мужчины и возможных мотивах преступления — в материале 360.ru.

Что произошло в квартире на улице Комиссара Грушко

В ночь на 26 октября в квартире дома № 6 на улице Комиссара Грушко в Красносельском районе Петербурга обнаружили тела 58-летней женщины и ее внука 2024 года рождения. По данным Следственного комитета, оба погибли насильственной смертью. Неподалеку от дома нашли 32-летнюю мать мальчика с телесными повреждениями. Ее госпитализировали.

По предварительной информации СМИ, вечером 25 октября в квартиру пришел 40-летний знакомый хозяйки, преподаватель математики Дмитрий Н. В это время дома находились мать женщины и ее маленький сын. Как сообщали 78.ru и «Фонтанка», мужчина предположительно напал на них, а затем дождался возвращения своей возлюбленной.

По данным Shot, тело ребенка обнаружили в холодильнике. Предполагается, что мужчина спрятал его туда после убийства.

Вернувшаяся домой 32-летняя Анастасия также подверглась нападению. По данным 78.ru, мужчина нанес ей несколько ударов, однако женщине удалось выбраться через окно первого этажа. На улице она позвала на помощь.

Как рассказали журналистам соседи, пострадавшую обнаружили возле дома. Она находилась в сознании и сообщила, что в квартире убили ребенка. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. По данным «Фонтанки» на 27 октября, она оставалась в реанимации, ее состояние оценивалось как тяжелое.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего, и покушении на убийство двух и более лиц. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и приступили к допросам свидетелей.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского управления ведомства доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.