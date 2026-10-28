Ребенок в холодильнике, мать под окнами. Что произошло в петербургской квартире
В Санкт-Петербурге расследуют убийство 58-летней женщины и ее малолетнего внука. В преступлении подозревают 40-летнего учителя математики, который состоял в отношениях с матерью мальчика. Самой женщине удалось выжить после нападения. Подозреваемого задержали в Ленинградской области. Что известно о произошедшем, поисках мужчины и возможных мотивах преступления — в материале 360.ru.
Что произошло в квартире на улице Комиссара Грушко
В ночь на 26 октября в квартире дома № 6 на улице Комиссара Грушко в Красносельском районе Петербурга обнаружили тела 58-летней женщины и ее внука 2024 года рождения. По данным Следственного комитета, оба погибли насильственной смертью. Неподалеку от дома нашли 32-летнюю мать мальчика с телесными повреждениями. Ее госпитализировали.
По предварительной информации СМИ, вечером 25 октября в квартиру пришел 40-летний знакомый хозяйки, преподаватель математики Дмитрий Н. В это время дома находились мать женщины и ее маленький сын. Как сообщали 78.ru и «Фонтанка», мужчина предположительно напал на них, а затем дождался возвращения своей возлюбленной.
По данным Shot, тело ребенка обнаружили в холодильнике. Предполагается, что мужчина спрятал его туда после убийства.
Вернувшаяся домой 32-летняя Анастасия также подверглась нападению. По данным 78.ru, мужчина нанес ей несколько ударов, однако женщине удалось выбраться через окно первого этажа. На улице она позвала на помощь.
Как рассказали журналистам соседи, пострадавшую обнаружили возле дома. Она находилась в сознании и сообщила, что в квартире убили ребенка. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.
Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. По данным «Фонтанки» на 27 октября, она оставалась в реанимации, ее состояние оценивалось как тяжелое.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух человек, в том числе малолетнего, и покушении на убийство двух и более лиц. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы и приступили к допросам свидетелей.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству петербургского управления ведомства доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Как искали подозреваемого и где его задержали
После нападения мужчина скрылся. По данным «Фонтанки», полицейские обнаружили две записки: одну в квартире, где произошло убийство, другую — по месту жительства подозреваемого. В первой мужчина изложил свои претензии к возлюбленной, а во второй попрощался с родителями и указал сведения о банковских счетах.
Как сообщил источник «Фонтанки», мужчина также возвращался к дому на улице Комиссара Грушко с канистрой растворителя. По предварительной версии, он намеревался поджечь квартиру, чтобы уничтожить следы преступления, однако возле подъезда уже находились полицейские машины.
Поиски подозреваемого продолжились в Ленинградской области. Вечером 26 октября похожего на него мужчину заметили в продуктовом магазине поселка Дружная Горка Гатчинского района. По данным «КП-Петербург», в ориентировке полиции говорилось, что он покупал алкоголь.
Днем 27 октября подозреваемого обнаружили в теплице на заброшенном участке. Как пишет «Фонтанка», мужчина спал, когда туда вошли полицейские.
О задержании официально сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан полицейскими в поселке Дружная Горка Гатчинского района. В настоящее время он доставляется в отдел полиции.
Ирина Волк
представитель МВД
Что известно о задержанном учителе математики
Подозреваемому Дмитрию Н. 40 лет. По данным Shot, последние 11 лет он работал педагогом. Сначала преподавал физкультуру, а затем прошел профессиональную переподготовку и стал учителем математики.
Как пишет «Фонтанка», мужчина окончил Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта. По информации Shot, в 2026 году он получил высшую квалификационную категорию.
С Анастасией познакомился в школе, где они вместе работали. Женщина окончила Ленинградский государственный университет имени Пушкина, преподавала историю и обществознание, а также была классным руководителем. Позднее у пары родился ребенок. По данным 78.ru, официально отношения они не зарегистрировали, а Дмитрий не был вписан в свидетельство о рождении мальчика.
Погибшая 58-летняя женщина была матерью Анастасии. Ранее она преподавала английский язык в Курганской области. В Петербург женщина приехала, чтобы помогать дочери ухаживать за маленьким сыном, и позднее собиралась вернуться домой.
Что известно о конфликтах в семье
Подруга пострадавшей рассказала 78.ru, что Дмитрий ревновал Анастасию и регулярно устраивал скандалы. По ее словам, мужчина мог резко реагировать на бытовые разногласия, а женщина старалась избегать конфликтов.
«Если честно, по ее рассказам… Я давно боялась, что он руку на нее начнет поднимать», — поделилась собеседница издания.
После рождения сына пара стала жить раздельно.
О конфликтном поведении Дмитрия рассказывали и его бывшие коллеги. Как пишет 78.ru, однажды он поссорился с руководительницей школьного бассейна и толкнул ее. После инцидента мужчину попросили уволиться. Другие бывшие коллеги описывали его как замкнутого человека, который при этом корректно общался с детьми.
По данным «Фонтанки», после увольнения Дмитрий заключил контракт на военную службу и находился в Курской области в составе мобильной огневой группы. В августе 2026 года он вернулся в Петербург.
Как подозреваемый объяснил свои действия
После задержания Ирина Волк опубликовала видео с объяснениями мужчины. На записи Дмитрий связывает произошедшее с предполагаемой изменой возлюбленной.
«Из-за того, что мне жена изменила. Она меня ненавидела», — заявил задержанный.
По данным «Фонтанки», похожие утверждения содержались в записке, обнаруженной на месте преступления. Мужчина жаловался на необходимость проводить выходные с ребенком и выражал сомнения в своем отцовстве.
Что грозит подозреваемому
Следственные органы расследуют дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ об убийстве двух человек, в том числе малолетнего, а также по части 3 статьи 30 и соответствующим пунктам статьи 105 УК РФ о покушении на убийство.
В Следственном комитете сообщили, что после доставления подозреваемого к следователю будет решен вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.