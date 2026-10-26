В Красноярске мужчина застрелил сожителя бывшей женщины из ревности

В Красноярске 50-летний мужчина из неприязни застрелил 61-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 24 октября на улице Попова. Мужчина пришел к квартире знакомого и выстрелил в него из принесенного оружия, когда тот открыл дверь. Потерпевший скончался на месте.

Местные жители услышали выстрелы и вызвали Росгвардию. Сотрудники задержали подозреваемого и изъяли оружие. Его доставили в отдел полиции.

Фигурант признал вину. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

По информации источника 360.ru, причиной убийства стала ревность. Погибший был сожителем бывшей женщины подозреваемого.

Весной мужчина зарезал подругу из ревности во время посещения сауны.