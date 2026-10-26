360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Красноярске мужчина застрелил сожителя бывшей женщины из ревности

    Фото: Пресс-служба Следственного комитета

    В Красноярске 50-летний мужчина из неприязни застрелил 61-летнего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета региона.

    По данным ведомства, инцидент произошел ранним утром 24 октября на улице Попова. Мужчина пришел к квартире знакомого и выстрелил в него из принесенного оружия, когда тот открыл дверь. Потерпевший скончался на месте.

    Местные жители услышали выстрелы и вызвали Росгвардию. Сотрудники задержали подозреваемого и изъяли оружие. Его доставили в отдел полиции.

    Фигурант признал вину. Суд по ходатайству следствия заключил его под стражу. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

    По информации источника 360.ru, причиной убийства стала ревность. Погибший был сожителем бывшей женщины подозреваемого.

    Весной мужчина зарезал подругу из ревности во время посещения сауны.

    Читайте также

    Вебкамщица в Москве жестоко расправилась с бывшим. Почему женщины убивают

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Петербуржец убил мать и спрятал тело в холодильнике

    В Индии мужчина после ссоры расчленил жену и скормил ее останки собакам

    Ilya Moskovets/URA.RU

    Вебкамщица в Москве жестоко расправилась с бывшим. Почему женщины убивают

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Петербуржец убил мать и спрятал тело в холодильнике

    В Индии мужчина после ссоры расчленил жену и скормил ее останки собакам

    Ilya Moskovets/URA.RU