Японка два года подряд убивала своих новорожденных детей
В Японии женщина расправилась с собственными детьми из-за страха перед матерью
Жительница Японии убила двух своих новорожденных детей и попыталась избавиться от тел. Об этом сообщил сайт FNN Prime Online.
В июне 2025 года женщина родила сына, задушила его и бросила тело с необрезанной пуповиной в оросительный канал возле дома. Спустя несколько дней мертвого ребенка нашли в воде, но обнаружить убийцу полиции не удалось.
В 2026 году 29-летняя женщина оказалась в больнице. Выясняя причины недомогания, врачи увидели, что у нее не отошла плацента, что указывало на недавние роды. В то же время официально пациентка не числилась ни беременной, ни родившей.
При обыске у нее в шкафу обнаружили тело младенца. ДНК-экспертиза показала, что задержанная также была матерью погибшего годом ранее младенца. По словам женщины, она боялась, что о родах узнает живущая с ней вместе мать.
Ранее на Филиппинах владелец квартиры при проверке квартиры обнаружил останки арендаторши в холодильнике. В убийстве заподозрили сожителя жертвы.