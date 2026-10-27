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    Японка два года подряд убивала своих новорожденных детей

    В Японии женщина расправилась с собственными детьми из-за страха перед матерью

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Жительница Японии убила двух своих новорожденных детей и попыталась избавиться от тел. Об этом сообщил сайт FNN Prime Online.

    В июне 2025 года женщина родила сына, задушила его и бросила тело с необрезанной пуповиной в оросительный канал возле дома. Спустя несколько дней мертвого ребенка нашли в воде, но обнаружить убийцу полиции не удалось.

    В 2026 году 29-летняя женщина оказалась в больнице. Выясняя причины недомогания, врачи увидели, что у нее не отошла плацента, что указывало на недавние роды. В то же время официально пациентка не числилась ни беременной, ни родившей.

    При обыске у нее в шкафу обнаружили тело младенца. ДНК-экспертиза показала, что задержанная также была матерью погибшего годом ранее младенца. По словам женщины, она боялась, что о родах узнает живущая с ней вместе мать.

    Ранее на Филиппинах владелец квартиры при проверке квартиры обнаружил останки арендаторши в холодильнике. В убийстве заподозрили сожителя жертвы.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

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    Отец 30 раз ударил ребенка и утопил его в ванне под Оренбургом

    пресс-служба прокуратуры Оренбургской области

    Ревнивый аргентинец убил возлюбленную и спрятал ее останки в холодильнике

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru