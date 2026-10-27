Японка два года подряд убивала своих новорожденных детей

Жительница Японии убила двух своих новорожденных детей и попыталась избавиться от тел. Об этом сообщил сайт FNN Prime Online .

В июне 2025 года женщина родила сына, задушила его и бросила тело с необрезанной пуповиной в оросительный канал возле дома. Спустя несколько дней мертвого ребенка нашли в воде, но обнаружить убийцу полиции не удалось.

В 2026 году 29-летняя женщина оказалась в больнице. Выясняя причины недомогания, врачи увидели, что у нее не отошла плацента, что указывало на недавние роды. В то же время официально пациентка не числилась ни беременной, ни родившей.

При обыске у нее в шкафу обнаружили тело младенца. ДНК-экспертиза показала, что задержанная также была матерью погибшего годом ранее младенца. По словам женщины, она боялась, что о родах узнает живущая с ней вместе мать.

Ранее на Филиппинах владелец квартиры при проверке квартиры обнаружил останки арендаторши в холодильнике. В убийстве заподозрили сожителя жертвы.