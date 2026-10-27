360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Москвич задушил бывшую жену и спрятал ее тело в лесу

    Фото: 360.ru

    Москвич задушил экс-супругу и вывез труп в лес в Подмосковье, об этом сообщили 360.ru собственные источники. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства после того, как в правоохранительные органы обратилась сестра погибшей с заявлением о пропаже.

    Она рассказала, что ее троюродная сестра долго не выходит на связь, дома ее тоже нет. Следователи и криминалисты столичного СК вместе с сотрудниками оперативных служб опросили близких и друзей погибшей.

    Специалисты поминутно восстановили маршрут, изучили камеры видеонаблюдения по местам, где могла проходить пропавшая. Она последний раз зашла в квартиру на Зеленом проспекте и больше ее не покидала.

    В Перовском межрайонном следственном отделе СУ по Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве установили, что сожитель задушил женщину и вывез тело в лес. Подозреваемого задержали и доставили в подразделение.

    Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве женщины и ребенка задержали в Петербурге.

    Читайте также

    Японка два года подряд убивала своих новорожденных детей

    сгенерировано с помощью ИИ

    На Ямале мужчина полтора года жил с трупом на балконе

    Осенние виды города Дзержинский округа Люберцы

    Долги, шантаж и 18 ножевых: что не поделили две подруги-медсестры? Главное о жестоком убийстве в Оренбурге

    Японка два года подряд убивала своих новорожденных детей

    сгенерировано с помощью ИИ

    На Ямале мужчина полтора года жил с трупом на балконе

    Осенние виды города Дзержинский округа Люберцы

    Долги, шантаж и 18 ножевых: что не поделили две подруги-медсестры? Главное о жестоком убийстве в Оренбурге