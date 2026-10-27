Москвич задушил бывшую жену и спрятал ее тело в лесу

Москвич задушил экс-супругу и вывез труп в лес в Подмосковье, об этом сообщили 360.ru собственные источники. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства после того, как в правоохранительные органы обратилась сестра погибшей с заявлением о пропаже.

Она рассказала, что ее троюродная сестра долго не выходит на связь, дома ее тоже нет. Следователи и криминалисты столичного СК вместе с сотрудниками оперативных служб опросили близких и друзей погибшей.

Специалисты поминутно восстановили маршрут, изучили камеры видеонаблюдения по местам, где могла проходить пропавшая. Она последний раз зашла в квартиру на Зеленом проспекте и больше ее не покидала.

В Перовском межрайонном следственном отделе СУ по Восточному административному округу ГСУ СК России по Москве установили, что сожитель задушил женщину и вывез тело в лес. Подозреваемого задержали и доставили в подразделение.

Ранее стало известно, что подозреваемого в убийстве женщины и ребенка задержали в Петербурге.