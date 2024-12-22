22 декабря 2024 00:54 Предновогодний террор. Почему поджоги банков и ТЦ в России приобрели массовый характер 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Вечером 21 декабря посетители отделения почты в Химках стали в панике выбегать на улицу из-за поджога пиротехники. Похожие случаи в этот же день произошли в Москве и Королеве, еще несколько — в Санкт-Петербурге. Устроившие это люди мало напоминали террористов, но наказание получат именно по этой статье. 360.ru разобрался, как связаны все эти случаи.

Поджоги петард в Москве и Подмосковье В почтовом отделении на улице Московской в Химках 21 декабря пошел дым. Посетители быстро выбежали на улицу и вызвали полицию. К тому времени поджигательница — местная жительница 1954 года рождения — успела скрыться, но в этот же день ее вычислили и поймали. Не меньше перепугались и посетители МФЦ в Королеве, который находится в торговом центре «Гелиос» на проспекте Космонавтов. Мужчина 1961 года рождения поджег петарды в центре зала. Администрации пришлось эвакуировать весь ТЦ на 300 человек и вызвать пожарных.

Этого пироману оказалось мало, поэтому он направился в Костинский отдел полиции. Явка с повинной в его планы не входила — мужчина опять попытался поджечь пиротехнику, на этот раз неудачно. Его тоже задержали. Третий случай произошел в Отрадном на северо-востоке Москвы в торговом центре «Форт» на улице Декабристов. Покупатели услышали звуки, похожие на выстрелы, и запаниковали. Началась эвакуация. Подъехали скорая помощь и силовики. Причиной эвакуации опять стала пиротехника — неизвестный взорвал петарду. Взрывы в Петербурге и Ленобласти Не обошлось без диверсий и в культурной столице. В этот же день хлопок произошел в банке на Среднеохтинском проспекте в Красногвардейском районе. В объектив камеры видеонаблюдения попала женщина 1956 года рождения, которая зажгла спичку и бросила в банкомат.

Две другие старушки чуть не подпалили полицейский УАЗ возле 57-го отдела полиции в Выборгском районе. Они облили машину бензином, но поджечь не успели — сотрудники взяли их на месте преступления. В отделении банка на проспекте Ленина в Колпине неизвестный поджег банкомат. Передняя панель сгорела полностью. По словам очевидца, деньги остались на месте. В Адмиралтейском районе орудовал 20-летний житель Ломоносовского района. Он забросал коктейлями Молотова местный военкомат. В Красногвардейском районе 17-летняя девушка подожгла служебную машину на улице Коммуны. В Кингисепском районе в Ленобласти 18-летний юноша спалил уличный банкомат. Другие поджоги Похожие выходки случались и раньше. Например, вечером 20 декабря мужчина запустил салют в отделении банка на бульваре Яна Райниса в Москве. Служба безопасности схватила его и передала полиции.

В Санкт-Петербурге 18 декабря 76-летняя пенсионерка устроила фейерверк в банке на проспекте Луначарского, а пятеро подростков в возрасте от 14 до 16 лет подожгли деревянный шкаф в подъезде на улице Лени Голикова. На следующий день десятиклассница попыталась поджечь здание районной администрации в Кингисеппском районе Ленобласти. Заказчики поджогов петард в ТЦ У всех этих случаев есть много общего. Например, ни одного пострадавшего. Орудовавшие коктейлями Молотова поджигатели действовали по указке заграничных кураторов, сообщила петербургская полиция. Заказчики связались с ними по телефону или в мессенджерам и убедили пойти на диверсию.

Московские любители пиротехники стали участниками другой схемы, но тоже под управлением украинских телефонных мошенников. Фейерверк в МФЦ в Королеве запустил мануальный терапевт. Сначала его развели на деньги, а потом — на дело. Та же история произошла в ТЦ «Форт» — аферисты выманили у пенсионерки 120 тысяч рублей и пообещали вернуть в обмен на незаконную услугу. «В течение последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий», — сообщила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По подсчетам правоохранителей, на манипуляции мошенников поддались почти 20 человек. Они стали участниками психологических операций недружественных стран.