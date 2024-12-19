Телефонные мошенники сменили тактику в схемах с поджогами

Mash: за один день телефонные мошенники вынудили россиян устроить три поджога

В Москве, Подмосковье и Тульской области за один день, 18 декабря, произошло три поджога автомобилей спецслужб. Во всех случаях нарушителей завербовали телефонные мошенники, сообщил Telegram-канал Mash .

В столице девушка, не отрываясь от телефона, подожгла служебную машину Федеральной службы судебных приставов на территории Нагатинского районного суда. Сотрудники потушили огонь и схватили преступницу.

Парень в Бутово бросил коктейль Молотова в полицейский «Москвич 3». Во время преступления он разговаривал по телефону. Третий поджог произошел в Туле. Мишенью для введенного в заблуждение человека стала припаркованная у отдела полиции «Газель».

Хулиганы действовали по наводке мошенников. Последние уговорили россиян принять участие в «поимке преступников». Только если раньше по такой схеме поджигали военкоматы, то теперь — машины спецслужб.

Похожий случай произошел в Приморье. Мужчина разбил окно и устроил пожар на входе в отделение банка.