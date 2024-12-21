Из-за взрыва петард эвакуировали ТЦ «Гелиос» в Королеве

В Королеве в ТЦ «Гелиос» взорвали петарды в помещении МФЦ

В Королеве неизвестные взорвали петарды в помещении МФЦ, который расположен в торговом центре «Гелиос». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В результате ЧП никто не пострадал.

По данным источника 360.ru, петарды в центре зала установила женщина. Возгорания не произошло. Из здания торгового центра вывели порядка 300 человек.

Очевидцы рассказали Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что сначала услышали похожие на взрывы звуки, потом полетели искры.

Людей в ТЦ, по их словам, не пускают до их пор.

По аналогичной причине — из-за взорванной петарды — 21 декабря эвакуировали ТЦ «Форт» на северо-востоке Москвы. Оказалось, что переполох устроила пожилая женщина, на это ее подбили украинские мошенники.