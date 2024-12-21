Эвакуацию провели в торговом центре на северо-востоке Москвы

Эвакуацию посетителей и сотрудников торгового центра «Форт» провели на северо-востоке Москвы из-за похожих на выстрелы звуков. Об этом 360.ru сообщил источник.
По его словам, к зданию вызвали несколько медицинских бригад. Абоненты заявили, что в ТЦ раздалась стрельба.
За звуки выстрелов, по другой информации, приняли взорванную детьми петарду. Прибывшие к «Форту» сотрудники экстренных и оперативных служб подтвердили, что прогремевшие в торговом центре хлопки вызвала подожженная пиротехника.
В торговый центр начали запускать сотрудников и покупателей.
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