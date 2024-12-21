Поджигательницу почты из Химок задержали

Полиция задержала женщину, которая зажгла фейерверк на почте в Химках

В Химках полиция вычислила женщину, которая подожгла пиротехнику в отделении почты. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Очевидцы вызвали полицию в почтовое отделение на улице Московской из-за задымления. Оказалось, женщина зажгла пиротехнику и скрылась. Правоохранители заподозрили местную жительницу 1954 года рождения, разыскали ее и отвезли в территориальный отдел на допрос.

Следственные органы начали проверку, чтобы установить обстоятельства дела. По ее итогам они примут процессуальное решение.

В России участились случаи с принуждением к поджогам учреждений и полицейских машин. Мошенники выманивали у людей деньги и заставляли устраивать диверсии. Только 18 декабря произошло три таких поджога в Москве, Подмосковье и Тульской области. По словам очевидцев, преступники действовали, не отрываясь от телефонов.