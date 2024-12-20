Появились кадры с места взрыва в отделении банка на северо-западе Москвы

Московская полиция задержала устроившего взрыв в отделении банка на бульваре Яна Райниса на северо-западе Москвы. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Принесший взрывное устройство в кредитное учреждение подорвал его в помещении, где стоят банкоматы. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах, задержанного подрывника в ближайшее время доставят в отдел. Пока свое поведение он никак не объяснил.

Первым о взрыве отделения банка на бульваре Яна Райниса сообщил Telegram-канал Baza. Авторы уточнили, что подрывника скрутила служба охраны учреждения и передала в руки полиции.

После детонации в помещении скопился дым и зайти туда правоохранители смогли только после проветривания. Во время детонации обычных посетителей в отделении банка не было.