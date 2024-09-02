Очередной генерал за решеткой? Замкомандующего ЛенВО попался на взятке

Очередного высокопоставленного офицера Минобороны России задержали по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. Речь идет о заместителе командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майоре Валерии Муминджанове. Все, что известно о фигуранте громкого уголовного дела — в материале 360.ru.

Карьера Валерия Муминджанова Генерал-майор Валерий Муминджанов родился 23 сентября 1968 года, ему 55 лет. В 1992 году окончил Горьковское высшее военное училище тыла имени маршала Советского Союза Баграмяна в Нижнем Новгороде, потом Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Карьеру Муминджанов начал в 1994 году в Воронеже с должности начальника вещевого снабжения батальона РЭБ 20-й Армии. Одновременно служил начальником вещевой службы мотострелкового полка 10-й гвардейской дивизии в Богучаре. С 1994-го по 2003-й взбирался по карьерной лестнице и достиг поста начальника штаба тыла этой армии. В 2014 году его назначили заместителем начальника штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В 2015 году Муминджанову присвоили звание генерал-майора.

Фото: Пресс-служба Минобороны

С 2019-го по февраль 2023 года занимал должность главы Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. По версии следствия, именно на этой должности Муминджанов получал взятки. Будучи главой департамента, он рассказывал о своей работе. Согласно его заявлению в 2021 году, все поставленные задачи в области снабжения выполнялись. В 2023 году генерал-майор занимал пост заместителя командующего Центральным военным округом. Летом 2020 года власти Крыма поблагодарили военачальника за строительство линий магистрального водопровода до Симферопольского водохранилища. Заместителем главы ЛенВО Муминджанова назначили в марте 2024 года, когда округ возглавил генерал-полковник Александр Лапин. Известно, что генерал-майор курировал материально-техническое обеспечение войск, дислоцированных не только на территории России, но и за ее пределами: в Сирии и обеспечение миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Муминджанов также входил в редакционный совет журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации».

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Задержание Муминджанова 2 сентября 2024 года Генерал-майора Муминджанова задержали 2 сентября в Воронеже. Против него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере». По версии следствия, преступление он совершил, когда занимал должность руководителя Департамента ресурсного снабжения Минобороны. За скромные по нынешним меркам 20 миллионов рублей Муминджанов способствовал заключению договоров с конкретными коммерческими организациями на 1,5 миллиарда рублей на поставку обмундирования Министерству обороны.

Интересно Замкомандующего ЛенВО согласно части 6 статьи 290 УК РФ грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет. Замкомандующего ЛенВО согласно части 6 статьи 290 УК РФ грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Задержанного генерал-майора этапировали в Москву для следственных действий, сообщил ТАСС. Следствие ходатайствовало о заключении генерал-майора под стражу, военный суд рассмотрит этот вопрос 3 сентября.

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

Собственность Валерия Муминджанова и его семьи Следователи установили, что в собственности у Муминджанова и членов его семьи находятся объекты недвижимости на сумму более 120 миллионов рублей. Имущество обнаружили в Воронеже и Москве. Следствие проверяет законность приобретения недвижимости. На самого замкомандующего зарегистрирована двухкомнатная квартира площадью 54 квадратных метра в военном городке в Воронеже и автомобиль Land Rover Freelander, сообщит Telegram-канал Shot.

Остальные 110 миллионов имущества, о которых сообщил СК, записаны «иначе». Shot

Согласно информации ТАСС, Муминджанов владел с женой двумя квартирами общей площадью 114 квадратных метров. В 2019 году офицер задекларировал доход в 3,947 миллиона рублей. У сына замкомандующего ЛенВО обнаружили недвижимость в элитном жилом комплексе «Маршал» в Москве. Истам Муминджанов владеет двухкомнатной квартирой площадью 58 квадратных метров стоимостью около 30 миллионов рублей. На него также зарегистрирован автомобиль BMW X1 XDrive, его цена — около двух миллионов рублей.