У задержанного генерал-майора Муминджанова нашли недвижимость на 120 млн

СК: у задержанного генерал-майора Муминджанова нашли недвижимость на 120 млн

Фото: РИА «Новости»

Следователи в ходе проверки обнаружили в собственности у задержанного заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова недвижимость на сумму 120 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Задержанный офицер и его родственники указаны как владельцы объектов недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, уточнили в ведомстве. В СК добавили, что следователям предстоит проверить законность приобретения имущества.

«В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело против Валерия Муминджанова по обвинению в получении взятки в крупном размере. Дело касается организации поставок обмундирования ВС России. Генерал-майора заподозрили в пособничестве в заключении договоров в интересах коммерческой компании. За оказанную помощь офицер получил взятку, добавили в Следственном комитете.

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