Обвиняемого в коррупции генерала Муминджанова этапировали в Москву

ТАСС: задержанного за взятку генерала Муминджанова отправили в Москву

Фото: РИА «Новости»

Задержанного по обвинению в коррупции заместителя главы Ленинградского военного округа генерал-майора Валерия Муминджанова отправили в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Муминджанов задержан в Воронеже и этапирован в Москву для проведения следственных действий», — заявили в органах.

Собеседник агентства отметил, что военный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения генералу в виде заключения под стражу.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что у сына Муминджанова Истама есть недвижимость в элитном жилом комплексе Москвы. Это двухкомнатная квартира стоимостью около 30 миллионов рублей. Помимо этого, у мужчины есть автомобиль BMW X1 XDrive, который стоит примерно два миллиона рублей.

Против замкомандующего ЛВО возбудили уголовное дело о взяточничестве. Следователи выяснили, что ему незаконно передали более 20 миллионов рублей.

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