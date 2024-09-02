СК возбудил уголовное дело против замкомандующего Ленинградским военным округом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что офицера заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«В настоящее время Муминджанов задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в СК.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о периоде работы Муминджанова руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны России. Офицер отвечал за вещевое обеспечение войск.

По данным Следственного комитета, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями при организации поставок обмундирования ВС России. За оказанную помощь в оформлении сделки офицер получил более 20 миллионов рублей.

Следователи в ходе проверки обнаружили у Муминджанова и его родственников объекты недвижимости, превышающие по стоимости сумму в 120 миллионов рублей.

Ранее Следственный комитет сообщил об аресте замминистра обороны России Павла Попова по делу о крупном мошенничестве. Бывший сотрудник Минобороны построил себе загородный дом за счет парка «Патриот».