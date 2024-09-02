Стало известно, когда решится вопрос об аресте генерала МО Муминджанова

РИА «Новости»: вопрос об аресте генерала МО Муминджанова могут решить 3 сентября

Фото: РИА «Новости»

Вопрос об аресте генерала Минобороны, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова может решиться 3 сентября. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«Его доставят в Москву», — уточнил собеседник агентства.

В отношении Муминджанова возбудили дело о взяточничестве, сообщили ранее в пресс-службе Следственного комитета. Генерал способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей, сообщили «Известия».

Также выяснилось, что Муминджанов владеет недвижимостью на сумму 120 миллионов рублей. Генерал и его родственники являются собственниками жилья в Москве и Воронеже. Следователи проверят законность приобретения недвижимости.

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