Любили борьбу и продавали смартфоны. Что известно о пособниках убийцы генерала Кириллова

В деле об убийстве начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова появились два новых фигуранта. Предполагаемых сообщников киллера отправили в изолятор. Чем до ареста занимались Батухан Точиев и Рамазан Падиев, выяснил 360.ru.

Арест пособников Курбонова Оба мужчины — уроженцы Ингушетии, жили в Москве. После теракта ударились в бега. В начале января один из них, Падиев, получил административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Возле миграционного центра в Троицке он громко матерился и не реагировал на замечания. Полицейские задержали Падиева и Точиева в Сибири. Им предъявили обвинение в теракте. Басманный суд заключил подозреваемых под стражу до 17 февраля.

За что отвечали Падиев и Точиев Исполнителя преступления Ахмаджона Курбонова силовики задержали почти сразу по горячим следам. Именно он, по их версии, 17 декабря дистанционно привел в действие спрятанное в электросамокате на Рязанском проспекте взрывное устройство мощностью около 500 граммов тротила. Точиев и Падиев, по словам представителя Следкома России Светланы Петренко, в ноябре сняли для Курбонова комнату в подмосковном хостеле, по пути в которую его и задержали. Ее нашли через интернет, а оплатили деньгами со счета Точиева — их перевел неустановленный пока куратор. Падиев лично наведался в будущее убежище, снял его на видео изнутри и снаружи, рассчитался и в одном из столичных торговых центров передал будущему террористу ключи.

По одной из версий, мужчины помогли Курбонову по заданию Службы безопасности Украины, обеспечив не только жильем, но и транспортом. По другой, незадолго до взрыва с одним из пособников, уже судимым за грабеж, связался знакомый из заграницы и попросил найти выходцу из Средней Азии неприметное жилье без необходимости иметь регистрацию. Он в свою очередь попросил заняться поисками другого выходца из Ингушетии. Так у подрывника появилось жилье в Электроуглях.

Что известно о пособниках Курбонова И Точиев, и Падиев состояли в боевом крыле группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхароева*, с которым связаны сообщники напавших на «Крокус Сити Холл». До переезда в Москву Падиев жил в Карабулаке, занимался ММА и работал в «Перекрестке». В столице поселился в подсобном помещении «Пятерочки» и устроился охранником. Мужчине 22 год, у него российское гражданство. На заседании об избрании меры пресечения Падиев не признал вину.

Точиев обосновался в Бутове и торговал смартфонами, в том числе на «Горбушке». В 2015 году стал фигурантом дела о краже телефонов у несовершеннолетних, а через год встал на учет в наркодиспансере. По неподтвержденной информации, бизнесом земляки занимались вместе. Увлечение у них тоже было одно на двоих — Точиев участвовал в первенстве Москвы по боксу. *Движение признано террористическим и запрещено в России.