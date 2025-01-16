Сообщник киллера по делу генерала Кириллова отсидел 15 суток за мат

Новый участник дела об убийстве генерала Игоря Кириллова Рамазан Падиев получил 15 суток административного ареста за нецензурную брань возле миграционного центра в Троицке. Документы по этому делу поступили в распоряжение РИА «Новости» .

Судя по материалам, 10 января в 20:15 Падиев стоял рядом с Многофункциональным миграционным центром. Мужчина громко нецензурно выражался, выказывал явное неуважение к обществу и на замечания находившихся рядом людей не реагировал.

Правоохранители составили на него протокол за нарушение общественного порядка. Кроме того, в конце декабря Падиев получил также 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.

Следователи предъявили обвинение еще двум причастным к убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Задержанные Батухан Точиев и Рамазан Падиев арендовали комнату для исполнителя теракта, где он планировал скрыться после преступления.

Кириллов погиб около подъезда своего дома на Рязанском шоссе при взрыве самодельной бомбы. На следующий день исполнителя теракта задержали. Заказчики преступления обещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.