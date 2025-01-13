Еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова нашли в Сибири

Два новых фигуранта появились в уголовном деле о теракте, жертвами которого стали начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кирилов и его помощник Илья Поликарпов. Подозреваемые помогли обвиняемому в убийстве с жильем в Подмосковье, сообщил «Коммерсант».

По данным газеты, сообщниками уроженца Узбекистана Ахмаджона Алижона угли Курбонова, задержанного в рамках расследования дела о теракте, могут оказаться участники террористической организации с Северного Кавказа. Подельники сняли исполнителю теракта жилье в Московской области, используя для этого свои документы.

Двое уроженцев Ингушетии занимались мелким бизнесом, их задержали в Сибири. Мужчинам назначили административный арест на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Скоро этот срок закончится, и предполагаемых подельников отправят в Москву, где с ними будут работать сотрудники СК и ФСБ.

Курбонова задержали на следующий день после взрыва около дома в Москве, в котором погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Гражданину Узбекистана предъявили обвинения в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.