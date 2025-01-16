Еще двух человек обвинили в убийстве начальника войск РХБЗ генерала Кириллова

Еще двоим причастным к убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова предъявили обвинение. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко .

Задержанными оказались Батухан Точиев и Рамазан Падиев. По данным следствия, они арендовали комнату, в которой планировал скрыться после преступления исполнитель теракта — Ахмаджон Курбонов.

При этом Точиев получал деньги от куратора и оплачивал ими жилье, а Падиев ездил в хостел, снимал его на камеру и потом передал Курбонову ключи от номера. Однако добраться до убежища исполнитель теракта не успел — его задержали сотрудники полиции.

Суд в ближайшее время выберет меру пресечения для обоих обвиняемых.

Кириллов погиб утром 17 декабря в Москве. Когда генерал с помощником выходили из дома, сработало взрывное устройство, установленное на припаркованном у подъезда самокате. Оба мужчины погибли на месте.

Исполнителя теракта задержали на следующий день. Курбонов рассказал следствию, что заказчики преступления обещали ему 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.

Похоронили Кириллова на кладбище «Пантеон защитников Отечества». Посмертно ему присвоили звание Героя России.