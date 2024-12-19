Обвиняемого в убийстве генерала Кириллова отправили в СИЗО до 17 февраля

Суд арестовал обвиняемого в убийстве генерала Кириллова на месяц и 30 дней

Уроженца Узбекистана Ахмаджона Алижона угли Курбонова, задержанного в рамках расследования дела о теракте, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Кириллов, отправили в следственный изолятор на один месяц и 30 дней. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы, решение вынес Басманный суд столицы.

Ходатайство об избрании меры пресечения задержанному подали следователи. Также Курбронову предъявили обвинения в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Под стражей молодой человек останется до 17 февраля.

Курбонова задержали на следующий день после взрыва около дома на Рязанском проспекте Москвы, в котором погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По версии следствия, исполнитель теракта действовал по указанию куратора из СБУ.

Уроженец Узбекистана привез к дому высокопоставленного военного заминированный самокат и нажал на кнопку детонации, транслируя все через подключенную к мобильному телефону камеру из машины каршеринга. По данным СМИ, по брошенному автомобилю силовики установили личность подозреваемого.

В ходе допроса Курбонов признался, что ему пообещали за теракт 100 тысяч долларов и паспорт европейской страны.