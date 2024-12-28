Обвиняемым в обороте оружия по делу о теракте в «Крокусе» продлили арест

Суд по просьбе следствия продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы продлил срок ареста двум фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», которых обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и оставил двух обвиняемых — Джабраила Аушева и Хусена Медова — под стражей. Адвокаты не стали обжаловать продление ареста.

Ранее в Ингушетии задержали четырех предполагаемых сообщников боевиков из «Крокуса». По версии следствия, они предоставили террористам оружие и боеприпасы. Также задержанные могли помочь скрыться от преследования боевику Батыру Кулаеву. В ходе обысков в домах подозреваемых правоохранители нашли боеприпасы и оружие.

Также силовики обнаружили в телефонах задержанных переписку с главарями баталхаджинцев*, связанных с убийством начальника Центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в 2019 году и терактом в поезде «Невский экспресс» в 2007 году.