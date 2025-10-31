Сегодня 16:15 Отец российского инфобизнеса. Как Аяз Шабутдинов из успешного коуча-миллиардера превратился в уголовника Бизнес-коуча Аяза Шабутдинова отправили в колонию общего режима на семь лет 0 0 0 Эксклюзив

Молодой, энергичный и уверенный в себе. Еще недавно он вдохновлял россиян обещаниями научить их зарабатывать миллионы и навсегда выйти из бедности, а теперь оказался за решеткой. Что пошло не так в идеальной бизнес-империи популярного коуча из Уфы Аяза Шабутдинова и как успешный успех превратил его в уголовника?

Шабутдинов снимал вдохновляющие ролики, создавал сеть образовательных центров, писал книги о бизнесе и собирал целые аудитории, верящих в «формулу успеха». Однако спустя пару лет Аяз оказался не на сцене, а на скамье подсудимых. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. «Сделай себя сам»: как Аяз Шабутдинов стал основателем Like Свой первый бизнес Шабутдинов организовал в еще 2004 году. Об этом он писал на своем сайте. Взял у родителей 5,5 тысячи рублей в долг, набрал товаров-приколов: подушку-пердушку, «Сникерс» со вкусом чеснока и прочее, и начал продавать в поселке Куеда, где жил с родителями. «В Куеде такого не видели, поэтому товар смели с полок. Мне понравилось», — отмечал он. В старших классах Аяз Шабутдинов начал зарабатывать, сочиняя стихи на заказ. В студенчестве он подрабатывал ведущим мероприятий. Как он сам подчеркивал, тогда его доход достигал 80 тысяч рублей в месяц. По тем временам это считалось внушительной суммой даже для Москвы. Затем молодой человек взялся за отцовский цех по производству лимонада, который едва-едва давал миллион рублей выручки в год. Конечно, везде Шабутдинова ждал успех. А затем последовало открытие хостелов.

Однажды я поехал на деловую встречу в Екатеринбург и познакомился с форматом хостелов. Погуглив минут 10, я понял, что ничего такого в Ижевске нет. Тогда я вместе с другом решил открыть свой хостел. Аяз Шабутдинов

Открыть бизнес он решил с другом. Весной 2013 года арендовали четырехкомнатную квартиру в центре города. Там поставили двухъярусные кровати для жильцов и начали сдавать жилье. Так появился Like Hostel. Молодые предприниматели быстро запустили франшизу. Хостелы под брендом Like начали открываться в разных городах России. Почти одновременно с запуском первого хостела в Ижевске появился кофе-бар Coffee Like.

Мы объединили хостелы и кофейни в один бренд Like. Через блог на меня стали выходить ребята с крепкими бизнесами. Аяз Шабутдинов

Шабутдинов признался, что тогда ему показалось, что он готов делиться своим опытом с другими предпринимателями. Так открылся центр поддержки и развития предпринимательства Like Центр. Там обещали научить создавать бизнес «с нуля» за десятки и даже сотни тысяч рублей. Слоган был прост и гениален: «Сделай себя сам». На деле Аяз был единственным, кто создавал «себя» — и весьма успешно, написало сетевое издание mkset.ru. К 2020 году у него было почти два миллиона подписчиков, несколько компаний, конференции, которые собирали тысячи людей, и имидж «главного тренера по мотивации». Казалось, еще немного — и из коуча он превратится в национальный бренд. Но вместо Forbes и TEDx — следственный изолятор.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

Как успех довел Аяза Шабутдинова до тюрьмы В интернете можно найти множество негативных отзывов о курсах Аяза Шабутдинова. Недовольные клиенты сравнивают их с сектой, которая пытается «промыть людям мозги», используя методы психологического давления.

Главная цель — расшатать ваше эмоциональное состояние, чтобы более основательно втирать вам всякую дичь и продать остальные курсы. Все эти бизнес-тренинги кроме как сектой и не назвать. отзыв с сайта Otzovik

Курсы Шабутдинова критиковали за сомнительные советы и предоставление недостоверной информации, сообщила Lenta.ru. Шабутдинова часто называли инфоцыганом. В конце 2021 года он стал героем ролика Ксении Собчак на ее канале. Видео называлось «Как инфоцыгане продают воздух: разбираем схемы продаж и их курсы». Этот ролик оказался «прогревом» для курсов Собчак. Вскоре после его выхода она объявила о запуске обучающих программ по бизнесу. А после задержания Шабутдинова Собчак написала пост в его поддержку. Она отметила, что он многих научил, вдохновил и мотивировал. Осенью 2023 года на Шабутдинова посыпались жалобы. Клиенты просили вернуть деньги за курсы. Сначала конфликт выглядел как обычный конфликт между клиентом и образовательной компанией. Однако позже выяснилось, что в октябре 2023 года началась кампания по поиску «пострадавших». Организовал ее в своем Telegram-канале московский предприниматель Андрей Ковалев, известный своими выступлениями против «инфоцыган». Он звал пострадавших от Аяза на встречу с представителями МВД в подмосковной усадьбе Гребнево. Блогера и коуча задержали 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. В суд обратились восемь человек, которые вложили от 100 тысяч до 1,9 миллиона рублей в его курсы. Команда Аяза Шабутдинова сначала отрицала задержание блогера, а затем назвала его арест необоснованным.

Фото: ayazshabutdinov / Соцсети

Приговор Аязу Шабутдинову Весной Шабутдинов признал свою вину во время заседания по уголовному делу о мошенничестве.

Понятно, в чем обвиняют, признаю себя виновным в полном объеме. Аяз Шабутдинов

В его Telegram-канале разместили публикацию о том, что за время нахождения в СИЗО блогер осознал свои ошибки и готов «упорно работать над восстановлением доверия». Обвинение запросило восемь лет лишения свободы для Шабутдинова. На заседании Пресненского районного суда Москвы 27 октября коуч попросил о милосердии. Он подчеркнул, что выплатил компенсации всем потерпевшим и не имел злого умысла.

Падение не происходит внезапно. Падение происходит, когда перестаешь сомневаться. Когда перестаешь сомневаться в себе, в своих силах и в своих возможностях. Быстрый рост бизнеса привел к моей потере связи с реальностью. Появились закрученные ожидания, которые я создавал, агрессивная реклама и агрессивные продажи. И я начал совершать много других ошибок, которые привели к преступлению. Аяз Шабутдинов

Шабутдинов признал: эти два года стали для него суровым испытанием, сообщил Life.ru. Он потерял друзей, доверие, здоровье и лучшие годы своей жизни.

Фото: РИА «Новости»

Пресненский суд Москвы 31 октября огласил приговор блогеру Аязу Шабутдинову. Бизнес-коучу дали семь лет колонии общего режима. «Шабутдинов Аяз Рифатович признан виновным в совершении 113 преступлений <…> окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Видео: 360.ru

Однако не все согласны с приговором. Одна из покупательниц курса Шабутдинова рассказала, что коуч ей помог и она действительно вышла на доход. Мошеннических действий в деятельности Аяза девушка не видела. По ее словам, он давал качественный образовательный контент. «Это суровый приговор, учитывая полное отсутствие в деле отягчающих обстоятельств и выплаченные в полном объеме компенсации всем потерпевшим, кто изъявил такое желание. Напомню, что наш подзащитный сотрудничал со следствием, публично раскаялся и признал вину», — прокомментировали приговор адвокаты предпринимателя Дмитрий Григориади и Калой Ахильгов. К смягчающим факторам относятся отсутствие судимостей и двое несовершеннолетних детей. Учитывая все обстоятельства дела, подчеркнули адвокаты, они могли рассчитывать на более мягкое наказание.