Блогер Аяз Шабутдинов признал вину в мошенничестве

Бизнес-коуч Аяз Шабутдинов признал свою вину во время заседания по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Слушание по делу 33-летнего блогера прошло в Пресненском районном суде Москвы. Судья закончила оглашать обвинительное заключение. Его чтение заняло два судебных заседания.

«Понятно, в чем обвиняют, признаю себя виновным в полном объеме», — заявил Шабутдинов.

Ранее в его Telegram-канале разместили публикацию о том, что за время нахождения в СИЗО блогер осознал свои ошибки и готов «упорно работать над восстановлением доверия».

Аяза Шабутдинова обвинили в особо крупном мошенничестве по 113 эпизодам. По версии следствия, он продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса. Ущерб оценили более чем в 57 миллионов рублей.

Предварительное расследование дела завершили и передали в суд для рассмотрения по существу. В феврале срок содержания под стражей бизнес-тренеру продлили до 12 августа 2025 года.