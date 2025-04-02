Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве. Об этом со ссылкой на адвоката арестованного коуча сообщил ТАСС .

Предприниматель уже более года находится в СИЗО. Заявление о том, что он признает вину, также появилось в Telegram-канале блогера.

«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — сообщил он.

Там же Шабутдинов заверил, что его изначальной миссией была помощь людям, которые хотели развивать предпринимательские навыки. И она была искренней.

«Но методы, которыми я пользовался, нуждаются в пересмотре. <…> Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — добавил блогер.

Там же Шабутдинов попросил прощения у всех, кто ожидал большего от его программ и завышал их образовательную ценность.

Жена блогера Лидия Муцольгова в беседе с Forbes заявила, что ее супруг никогда не стремился кого-то обмануть или навредить.

«Его целью всегда была помощь людям, которые хотят открыть свой бизнес. Это такой бизнес, когда у любой ошибки — его фамилия», — пояснила она.