Блогер Шабутдинов попросил суд о милосердии

Блогер и предприниматель Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, выступил с последним словом на заседании Пресненского районного суда Москвы. Он попросил о милосердии, сообщил корреспондент 360.ru.

«Прошу суд о милосердии и возможности быстрее оказаться с семьей», — сказал он, добавив, что искренне хотел помочь своим ученикам.

По словам Шабутдинова, стремительный рост бизнеса привел к потере связи с реальностью и завышенным ожиданиям, сформированным агрессивным продвижением проектов.

Защита сообщила, что уже после судебных прений Шабутдинов возместил ущерб еще одному, 74-му потерпевшему по делу.

По версии следствия, обвиняемый и его соучастники вводили клиентов в заблуждение, утверждая, что предлагаемые курсы и обучающие программы обеспечат значительный предпринимательский успех. Дело насчитывает 113 эпизодов мошенничества.

Прокуратура ранее запросила для Шабутдинова восемь лет лишения свободы и штраф в размере 15,5 миллиона рублей, заявив, что его вина подтверждена по всем предъявленным эпизодам.

Приговор блогеру планируют огласить 31 октября.