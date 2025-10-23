Обвинение запросило восемь лет лишения свободы для Аяза Шабутдинова

Гособвинитель попросила признать бизнес-тренера Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества и приговорить его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Кроме того, прокурор попросила оштрафовать Шабутдинова на 15,5 миллиона рублей и на пять лет лишить права преподавать, в том числе онлайн.

По данным обвинения, бизнес-тренер с подельниками продавал жертвам курсы, тренинги и вебинары, обещая высокий доход и финансовую защиту в любой жизненной ситуации. За это он брал с клиентов от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общая сумма ущерба превышает 57 миллионов.

Ранее блогера Андрея Сидоропуло приговорили к шести годам заключения по делам об отмывании денег и мошенничестве. Ущерб от действий самого блогера и его подельников превысил восемь миллиардов рублей.