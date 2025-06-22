Сегодня 17:31 Имена преступников и семейные тайны. История модели Марии Ковальчук обросла новыми подробностями 0 0 0 Фото: соцсети Марии Ковальчук Криминал

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Украинская модель Мария Ковальчук, пережившая кому и восемь операций после издевательств, постепенно приходит в себя. Девушка практически не может пошевелиться и лишь недавно впервые заговорила и назвала имена преступников. Ее семья хранит молчание и не называет виновных, но история обрастает все новыми подробностями.

Что произошло с Марией Ковальчук в Дубае В марте 2025 года мир потрясла история 20-летней украинской модели. Марию нашли на обочине дороги в Дубае. У девушки были многочисленные переломы позвоночника, рук и ног. Она находилась в критическом состоянии, без документов и телефона. Ковальчук случайно обнаружил водитель проезжавшего мимо автомобиля. Ее срочно доставили в больницу. Врачи провели восемь сложнейших операций. Долгое время она находилась в коме, но недавно начала приходить в себя. По словам матери Марии Анны Ковальчук трагедия произошла после вечеринки в одном из дубайских отелей. Накануне девушка сообщила, что останется в гостинице с мужчинами, которых встретила на мероприятии. Затем связь с ней оборвалась на восемь дней. Правоохранители сообщили, что в результате тщательного расследования выяснилось: модель получила серьезные травмы, когда в одиночку зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. Но родные и друзья модели не поверили в эту версию. Они подозревают, что Мария могла стать жертвой торговли людьми. Лечение Ковальчук обходится в десятки миллионов рублей, а процесс реабилитации займет около года.

Фото: соцсети Марии Ковальчук

Кто издевался над Марией Ковальчук в Дубае? Прокурор, занимающийся делом об издевательствах над моделью, назвал конкретных подозреваемых. Об этом aif.ru рассказала мать пострадавшей.

Маша уже начала говорить, но пока не может подробно рассказать, что с ней произошло. Мне известны имена и фамилии виновных, они есть в списке у прокурора. Анна Ковальчук

Блогер Татьяна Можегова утверждала, что к нападению на модель причастны Майкл Смит, Адам Коллинз, а также окружение девушки: Рашид, Саид Аль Хамади и Саид Аль Фагади. Однако мать пострадавшей опровергла эти заявления, подчеркнув, что кто-то хочет попиариться на трагедии дочери. «Все это ложь. Она несет полный бред. Вероятно, люди просто пытаются попиариться на трагедии», — заявила женщина. Возможно, девушка действительно работала в сфере эскорта. Семья знала об этом, как и о том, что проституция в Эмиратах — уголовное преступление, за которое можно сесть в тюрьму. Поэтому родственники опасаются, что после лечения Марию просто посадят. Они предпочитают утверждать, что все слухи о пострадавшей — грязные домыслы. Но на вопрос о том, чем Мария занималась в ОАЭ, никто из них не дает прямого ответа.

Фото: Соцсети Марии Ковальчук

Семейные тайны Марии Ковальчук Мать Марии заботится о дочери, общается с правоохранителями и собирает деньги на перелет девушки ни родину. Возникает вопрос: что делает отец? Подруги Марии утверждают, что его никогда не было. «С Машей я не общаюсь два года. Она была очень веселой девушкой, но создавалось впечатление, что это ребенок, которого бросили на произвол судьбы. Такое всегда видно. Сильно ощущалось, что в семье Маши было не все хорошо. Насколько я знаю, отца у нее нет, он не принимал участия в воспитании», — рассказала aif.ru одна из них. Ковальчук до поездки в Дубай жила с семьей в Херсоне. Подруга Марии рассказала, что девушка была очень отзывчивой и доброй, а после 10-го класса перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам. По словам одноклассницы Ковальчук, в школьные годы у будущей модели был лишний вес. Но она взялась за себя и преобразила свое тело.

Фото: соцсети Марии Ковальчук

Действительно ли Мария Ковальчук занималась эскортом По одной из версий следствия, Ковальчук действительно могла заниматься эскортом и пострадала от зверства клиентов. После громкого скандала в соцсетях появились откровенные фотографии Марии. Вдобавок всплыла информация о ее анкетах на сайтах интим-услуг. На этом фоне начали строить предположения, что украинка могла быть вовлечена в эскорт и стала жертвой преступной схемы, сообщил topnews.ru. Ходили слухи, что Ковальчук посещала вечеринки Porto Party. Эти мероприятия пользуются дурной славой и славятся жестокими развлечениями для богатых гостей. По одной из версий, девушку могли даже использовать в ритуальных целях. Однако эта теория не нашла подтверждений. Бывший парень модели Николай в интервью украинскому изданию рассказал, что она действительно работала в сфере эскорта. Он убежден, что трагедия произошла не по вине представителей арабской страны, а из-за двух украинцев, с которыми Мария познакомилась в Эмиратах и полететь к которым согласилась за 500 долларов.