Появилась новая версия о происхождении травм замученной до полусмерти украинской модели в Дубае

Украинская модель Мария Ковальчук, которую после многодневных поисков нашли в Дубае с тяжелыми травмами, упала с большой высоты на стройке. Об этом сообщила РИА «Новости» местная полиция.

«Полиция Дубая подтверждает, что ранее пропавшая без вести гражданка Украины сейчас находится в больнице, получает медицинскую помощь в присутствии своей семьи», — отметили в полиции.

Как заверили правоохранители, тщательное расследование показало, что она получила серьезные травмы, когда в одиночку зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты.

Полиция обратилась к общественности и средствам массовой информации с просьбой не распространять непроверенную информацию и с уважением относиться к частной жизни человека и его семьи.

В свой День рождения, 9 марта, Мария отправилась на вечеринку «с шейхами». Там она познакомилась с двумя мужчинами, которые нанимали привлекательных девушек для «модельного стола». После этого она перестала выходить на связь и улетела в Таиланд. Родственники Ковальчук предположили, что девушка могла оказаться в сексуальном рабстве.

Модель без телефона и документов нашли на обочине дороги практически при смерти.