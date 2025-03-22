Родственники пострадавшей в Дубае модели не согласились с версией полиции

Родные украинской модели Марии Ковальчук опровергли сообщения о том, что она якобы упала с высоты. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мать модели рассказала, что сейчас по делу ее дочери продолжается следствие, а Мария все еще находится в больнице в тяжелом состоянии. При этом родные девушки заявляют, что информация о падении с высоты, которую распространяет полиция Дубая, — неправда.

Ранее дубайские правоохранители сообщили, что после тщательного расследования они пришли к выводу, что девушка получила серьезные травмы, когда в одиночку зашла на закрытую строительную площадку и упала с высоты. При этом полиция попросила общественность и средства массовой информации не распространять непроверенную информацию и с уважением относиться к частной жизни человека и его семьи.