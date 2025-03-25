25 марта 2025 16:51 На лечение искалеченной в Дубае модели ушло уже 10 млн. После клиники ей светит тюрьма? 0 0 0 Мир

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Найденная на обочине трассы в Дубае украинская модель Мария Ковальчук остается в больнице. Лечение, которое требуется изуродованной девушке, очень дорогое. Вероятно, при совсем иных обстоятельствах она могла бы рассчитывать на страховку. Но в свете новых обстоятельств это, скорее всего, невозможно.

Мария Ковальчук могла пытаться покончить с собой Полиция Дубая придерживается версию о том, что Мария могла пытаться свести счеты с жизнью. В деле уже появились свидетели, которые утверждают, что видели девушку неподалеку от закрытой стройки. Выглядела она неадекватно: «была не в себе, ревела и истерила».

Предположительно, в таком состоянии модель находилась после вечеринки с «шейхами». По другой версии, Ковальчук уехала с тусовки в отель с двумя незнакомцами. А затем, видимо, после всех унижений, которые ей пришлось пережить в номере с новыми приятелями, решила покончить с собой.

Фото: Мария Ковальчук / Соцсети

Как все было на самом деле — пока сказать нельзя. Мария все еще находится в крайне тяжелом состоянии и рассказать ничего не может. А когда заговорит снова — большой вопрос.

Интересно Модель нашли на обочине дороги в Дубае с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Опознать Марию смогли только благодаря татуировкам. После о случившемся сообщили ее близким, и мать девушки смогла прилететь в ОАЭ. Модель нашли на обочине дороги в Дубае с многочисленными переломами рук, ног и позвоночника. Опознать Марию смогли только благодаря татуировкам. После о случившемся сообщили ее близким, и мать девушки смогла прилететь в ОАЭ.

Близкие Марии убеждены, что она не хотела убивать себя, а полиция просто не хочет в этом разбираться. Либо у виновников есть большие деньги и связи, а версия о суициде — результат того, что «шейхи» отмазались. Все публикации о модели ее семья сейчас считает «грязью». Хотя ранее родственники сами заявляли о том, что она могла попасть в сексуальное рабство, ее насиловали несколько дней, а потом просто выбросили на дорогу.

Фото: Мария Ковальчук / Соцсети

Мать Марии от комментариев отказывается и опровергает «все, что пишут» о дочери. Но что именно неправда — не уточняет.

Мне очень больно видеть то, что пишут, — это все неправда. Вся эта грязь выдумана. Идет следствие, больше ничего сказать не могу. мать Марии Ковальчук

Возможно, девушка действительно занималась эскортом, семья ее об этом прекрасно знала, как и о том, что проституция в Эмиратах — уголовное преступление, за которое можно лишиться свободы. И теперь родственники вполне обоснованно боятся, что Марию после клиники просто отправят в тюрьму.

Поэтому предпочитают говорить о том, что все слухи вокруг пострадавшей — сплошная грязь. Но на вопрос, чем же Мария в итоге занималась в ОАЭ, прямых ответов никто из них не дает.

Фото: Мария Ковальчук / Соцсети

«Счет уже давно перевалил за 10 миллионов рублей» Расходы на лечение модели — огромные. По информации aif.ru, средняя цена операции на позвоночнике в клиниках Дубая варьируется от 6000 до 17 500 долларов, а за остеосинтез (фиксация переломов конечностей) предлагают отдать от 4500 до 10 000 долларов (за травму).

Таким образом, по предварительным подсчетам, общая сумма лечения Ковальчук может превышать 50 тысяч долларов. И это без учета трех операций, который ей уже провели. Знакомая Марии в беседе с изданием не исключила, что «счет уже давно перевалил за 10 миллионов рублей».

Фото: Мария Ковальчук / Соцсети

Была ли у девушки туристическая страховка — неизвестно. Но даже если и была, она, скорее всего, не покрыла бы все необходимые траты. К тому же помешать этому могли два фактора.

Первый — возможное наличие алкоголя в крови у Марии. Результатов анализов модели в распоряжении СМИ, конечно, нет. Однако предположить, что девушка выпивала на той самой вечеринке, вполне логично.

«Скорее всего, даже если она была, все произошедшее не попадет под ее покрытие. Употребление алкоголя, если он был найден в крови, делает страховку недействительной на травмы, которые произошли в этот момент. У нас нет точных данных об анализах крови, но редкие вечеринки обходятся без алкоголя», — пояснили журналистам представители одной из страховых компаний. Второй фактор — вероятность того, что Мария так тяжело пострадала из-за того, что хотела убить себя. В таких случаях страховка тоже не работает.

Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Как история Ковальчук отпугнула эскортниц от Дубая После того как ситуация с Марией стала достоянием общественности, российские модели и эскортницы начали массово отказываться от работы в Дубае. По крайней мере, такую информацию несколькими днями ранее публиковал Shot. Источник Telegram-канала заявил, что многих девушек история с Ковальчук очень испугала и теперь на предложения поехать в ОАЭ они сразу же отвечают отказом. А некоторые даже расторгли соглашения со своими агентствами, которые направляют их на работу в Эмираты.

Фото: Daniel Schoenen/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

При этом, по словам собеседника Shot, их пытаются убеждать, что историю Марии просто раздули в СМИ, а на самом деле в Дубае все хорошо.

Интересно За месяц работы в Дубае девушкам предлагают от 30 до 50 тысяч долларов, деньги на шопинг, чаевые и роскошные подарки. Из требований: возраст — около 20 лет, рост — до 178 сантиметров. Тату, шрамы и пирсинг — под запретом. За месяц работы в Дубае девушкам предлагают от 30 до 50 тысяч долларов, деньги на шопинг, чаевые и роскошные подарки. Из требований: возраст — около 20 лет, рост — до 178 сантиметров. Тату, шрамы и пирсинг — под запретом.

Несколько моделей согласились пообщаться с Telegram-каналом и рассказали, что на самом деле слышали о диких вечеринках «шейхов» еще до трагедии, которая приключилась с Ковальчук. Называются они Porta Potty. Работать там были готовы не все — одна девушка после такой вечеринки лишилась зубов, но клиент заплатил очень щедро, чтобы хватило вставить новые даже в Москве. Впрочем, по словам моделей, насилия в Дубае им хватает не только на вечеринках типа Porta Potty. Одна из собеседниц канала призналась, что один раз ее выкупал у извращенца один «богатый пакистанец». Другими подробностями этих «приключений» девушка решила не делиться.