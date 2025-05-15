Искалеченной в Дубае украинской модели сделали восемь операций

Искалеченной 21-летней модели Марии Ковальчук предстоит еще одна операция на ногу. Всего девушка перенесла восемь хирургических вмешательств, заявила aif.ru ее подруга Алена.

По ее словам, пострадавшая восстанавливается, ей предстоит длительная реабилитация. Она может говорить, но пока почти не ходит.

Украинку обнаружили 19 марта на обочине дороги в Дубае со сломанными позвоночником, руками и ногами.

По версии следствия, Ковальчук занималась эскортом и могла пострадать из-за жестоких клиентов. Перед исчезновением модель видели в компании двух мужчин. Мать пострадавшей предполагает, что ее дочь попала в сексуальное рабство.

Подруга украинки сообщила, что перед переездом в Дубай та жила в Херсоне. По ее словам, девушка боролась с лишним весом и увлекалась творчеством.