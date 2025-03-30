Изувеченная в Дубае украинская модель Ковальчук пришла в себя

Покалеченная до полусмерти в Дубае украинская модель Мария Ковальчук пришла в себя после операции. В случае успешного лечения девушка сможет начать говорить, сообщила aif.ru ее подруга.

По словам собеседницы издания, Ковальчук предстоит пройти еще две операции. При этом подруга модели не дала конкретного ответа на вопрос, сможет ли украинка рассказать, кто на нее напал.

Украинскую модель нашли на дороге без сознания. У нее были сломаны руки и ноги, переломан позвоночник, на лице были многочисленные ушибы. В Дубае Мария оказывала услуги эскорта.

Одной из главных стала версия, что 20-летняя украинка могла пострадать из-за жестокости клиентов. Перед пропажей Ковальчук видели в компании двух мужчин, с которыми она направлялась в отель.

Мать Марии прилетела в ОАЭ, чтобы находиться рядом с дочерью. Родные девушки уверены, что она попала в сексуальное рабство, и ее хотели убить.