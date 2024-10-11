Прогулка с собакой обернулась убийством. Главное о расстреле семьи в Долгопрудном
Бастрыкин поручил СК Подмосковья доложить о расстреле супругов в Долгопрудном
В Долгопрудном мужчина расстрелял живущих по соседству супругов и погиб сам. Правоохранители допустили, что поводом для конфликта стало парковочное место, но назначили нападавшему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Что известно о преступлении — в материале 360.ru.
Расстрел семьи в Долгопрудном
Супруги встретили соседа в лесополосе в микрорайоне Шереметьевский, когда выгуливали собаку. Он выстрелил в пару не менее пяти раз. Муж умер на месте. Жену ранило в ногу, но женщина смогла убежать в лес и спаслась. Впоследствии ее госпитализировали и провели операцию.
Нападавший тоже умер. Правоохранители нашли его тело с огнестрельным ранением головы рядом с погибшим мужчиной. Следком возбудил уголовное дело за покушение на женщину и убийство ее супруга, глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.
Местные жители слышали около 10 выстрелов, но приняли их за хлопки от петард. По информации Telegram-канала Shot, нападавший вооружился двуствольным охотничьим ружьем Ивашенцева и пистолетом ТТ.
Что известно о расстрелянных муже и жене в Долгопрудном
У супругов трое детей 10, 14 и 16 лет — две девочки и мальчик. Источник 360.ru сообщил, что семья считалась благополучной. Жене 40 лет, работала воспитательницей в детском саду. Ее 47-летний муж трудился менеджером по продаже автомобилей.
Собака пары во время стрельбы испугалась и сбежала. Спустя время ее отыскали.
Стрелку 52 года. По информации Shot, он жил с матерью и знал потерпевших с детства. Жители микрорайона Шереметьевский назвали его замкнутым, мужчина почти ни с кем не общался. Родственники семьи рассказали журналистам, что раньше дома соседей находились на одной территории, но после покупки собаки супруги поставили забор.
Версии стрельбы
Криминалист осмотрел место нападения, изъял пять гильз и смывы. Следователь назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу и истребовал характеризующий материал.
По одной из версий, мотивом нападения на соседей явился имеющийся конфликт из-за парковочного места.
Пресс-служба СК по Московской области
Однако брат потерпевшей заявил 360.ru, что дело в другом. По его словам, сосед давно следил за семьей, как хищник. Его интересовали не только муж и жена, но и их дети. Мужчина допустил, что у расстрелявшего супругов было психическое расстройство.
«Если бы о животных речь, то можно объяснить, что как хищник, высматривал. Он высматривал, оценил свои силы. Готовился к этому долго и сознательно, именно хотел убить», — сказал он.
Третью версию убийства выдвинул Telegram-канал Shot. Соседа, по его версии, интересовала жена убитого, он тайно был влюблен в женщину. Мужчина преследовал ее около четырех лет и уже нападал на соперника — ударил по голове сзади, когда тот пошел к машине за сигаретами.