Сегодня 23:55 Прогулка с собакой обернулась убийством. Главное о расстреле семьи в Долгопрудном Бастрыкин поручил СК Подмосковья доложить о расстреле супругов в Долгопрудном 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Криминал

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В Долгопрудном мужчина расстрелял живущих по соседству супругов и погиб сам. Правоохранители допустили, что поводом для конфликта стало парковочное место, но назначили нападавшему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Что известно о преступлении — в материале 360.ru.

Расстрел семьи в Долгопрудном Супруги встретили соседа в лесополосе в микрорайоне Шереметьевский, когда выгуливали собаку. Он выстрелил в пару не менее пяти раз. Муж умер на месте. Жену ранило в ногу, но женщина смогла убежать в лес и спаслась. Впоследствии ее госпитализировали и провели операцию. Нападавший тоже умер. Правоохранители нашли его тело с огнестрельным ранением головы рядом с погибшим мужчиной. Следком возбудил уголовное дело за покушение на женщину и убийство ее супруга, глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании. Местные жители слышали около 10 выстрелов, но приняли их за хлопки от петард. По информации Telegram-канала Shot, нападавший вооружился двуствольным охотничьим ружьем Ивашенцева и пистолетом ТТ.

Фото: РИА «Новости»

Что известно о расстрелянных муже и жене в Долгопрудном У супругов трое детей 10, 14 и 16 лет — две девочки и мальчик. Источник 360.ru сообщил, что семья считалась благополучной. Жене 40 лет, работала воспитательницей в детском саду. Ее 47-летний муж трудился менеджером по продаже автомобилей. Собака пары во время стрельбы испугалась и сбежала. Спустя время ее отыскали. Стрелку 52 года. По информации Shot, он жил с матерью и знал потерпевших с детства. Жители микрорайона Шереметьевский назвали его замкнутым, мужчина почти ни с кем не общался. Родственники семьи рассказали журналистам, что раньше дома соседей находились на одной территории, но после покупки собаки супруги поставили забор.

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Версии стрельбы Криминалист осмотрел место нападения, изъял пять гильз и смывы. Следователь назначил посмертную психолого-психиатрическую экспертизу и истребовал характеризующий материал.

По одной из версий, мотивом нападения на соседей явился имеющийся конфликт из-за парковочного места. Пресс-служба СК по Московской области

Однако брат потерпевшей заявил 360.ru, что дело в другом. По его словам, сосед давно следил за семьей, как хищник. Его интересовали не только муж и жена, но и их дети. Мужчина допустил, что у расстрелявшего супругов было психическое расстройство. «Если бы о животных речь, то можно объяснить, что как хищник, высматривал. Он высматривал, оценил свои силы. Готовился к этому долго и сознательно, именно хотел убить», — сказал он. Третью версию убийства выдвинул Telegram-канал Shot. Соседа, по его версии, интересовала жена убитого, он тайно был влюблен в женщину. Мужчина преследовал ее около четырех лет и уже нападал на соперника — ударил по голове сзади, когда тот пошел к машине за сигаретами.