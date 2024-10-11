Стала известна причина убийства мужчины в Долгопрудном

Стрелявший в супружескую пару в Долгопрудном Алексей В. был долгое время влюблен в жену убитого мужчины и преследовал ее. Такую версию сейчас рассматривает следствие, сообщил Telegram-канал Shot.

Родственники потерпевших сообщили, что они знакомы со стрелком в детства. Но Алексей почти ни с кем не дружил и был замкнутым, общался лишь с несколькими ребятами в микрорайоне Шереметьевский.

Близкие рассказали, что стрелок как минимум четыре года преследовал женщину и уже нападал на мужчину. Была ситуация, когда Алексей бил его по голове со спины.

В четверг стало известно, что по супругам из Долгопрудного открыли огонь, пока они прогуливались с собакой. В результате ранений погиб муж, а супруга находится в реанимации. Самого стрелка позднее обнаружили мертвым. Пара воспитывала детей 10, 14 и 16 лет.