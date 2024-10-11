Стали известны подробности об убитом из-за парковки многодетном отце из Подмосковья

Женщина, выжившая при стрельбе в Долгопрудном, ранее была воспитательницей в детском саду, а сейчас работает в подготовительной группе одной из городских школ. Ее супруг, погибший от ранений, работал менеджером по продаже автомобилей, сообщил источник 360.ru, уточнив, что мужчине было 47 лет.
360.ru попытался связаться с близкими пары, но родственники пока отказываются от каких-либо комментариев.
Расстреляли супругов накануне вечером, когда они гуляли с собакой. Тело подозреваемого нашли неподалеку; предположительно, он покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По его версии, конфликт у потерпевших произошел с соседом из-за парковочного места.
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